У боях за Україну загинув доброволець із Грузії
На фронті загинув доброволець із Грузії Закро Шубідзе. Він допомагав українцям знищувати російських окупантів.
Про це повідомив глава Грузинського легіону Мамука Мамулашвілі.
Загибель на фронті
Закро Шубідзе був лідером четвертої групи легіонерів.
"На жаль, сьогодні ми втратили одного з найкращих легіонерів… Найдобріша людина, яку я зустрічав під час цієї війни! Спочивай з миром", — написав Мамука Мамулашвілі.
Нагадаємо, в Україні знайшли тіло 36-річного британського солдата Деніела Берка. Він зник зі своєї квартири в Запоріжжі ще на початку серпня.
Також ми писали, що у боях за Україну загинув доброволець із Колумбії Алехандро Еррера Евіа. Він працював у прокуратурі та Корпусі технічних розслідувань.
Додамо, Міністерство закордонних справ Великої Британії підтвердило загибель 22-річного добровольця Семюеля Ньюї. Воїн віддав своє життя в боях на сході України, де він воював на боці українських військових.