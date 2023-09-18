У боях за Україну загинув доброволець із Грузії

Доброволець із Грузії, який загинув на фронті. Фото: facebook.com/MamukaLegion

На фронті загинув доброволець із Грузії Закро Шубідзе. Він допомагав українцям знищувати російських окупантів.

Про це повідомив глава Грузинського легіону Мамука Мамулашвілі.

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Закро Шубідзе був лідером четвертої групи легіонерів.

"На жаль, сьогодні ми втратили одного з найкращих легіонерів… Найдобріша людина, яку я зустрічав під час цієї війни! Спочивай з миром", — написав Мамука Мамулашвілі.

Допис Мамулашвілі. Фото: скриншот

Нагадаємо, в Україні знайшли тіло 36-річного британського солдата Деніела Берка. Він зник зі своєї квартири в Запоріжжі ще на початку серпня.

Також ми писали, що у боях за Україну загинув доброволець із Колумбії Алехандро Еррера Евіа. Він працював у прокуратурі та Корпусі технічних розслідувань.

Додамо, Міністерство закордонних справ Великої Британії підтвердило загибель 22-річного добровольця Семюеля Ньюї. Воїн віддав своє життя в боях на сході України, де він воював на боці українських військових.