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В бою за Украину погиб работник мэрии польского Люблина

6 декабря 2023 15:03
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
В бою за Украину погиб работник мэрии польского Люблина
Работник мэрии польского Люблина Николай Мялковский. Фото: Татьяна Мялковская
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

В боях за Украину погиб 28-летний работник мэрии польского города Люблина Николай Мялковский. Мужчина с первого дня полномасштабного вторжения встал на защиту Украины и погиб в бою с российскими оккупантами.

Об этом сообщил мэр Люблина Кшиштоф Жук.

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Гибель украинского воина Николая Мялковского

"Очень печальное известие пришло из Украины. Во время боев с российским агрессором погиб работник Люблинской мэрии Николай Мялковский", — отметил мэр Люблина.

По информации из сообщения Жука, украинский солдат работал в отделе стратегии и предпринимательства мэрии. Мужчина отвечал за проекты, связанные с академическим сотрудничеством. Отмечается, что с первого дня полномасштабного вторжения Мялковский вернулся из Польши домой, в Украину, и стал на защиту государства, присоединившись к рядам ВСУ. Мэр выразил в сообщении свои соболезнования близким и родным павшего воина.

"К сожалению, он заплатил за это самую высокую цену. Память, честь и уважение Герою", — добавил Жук.

Сообщение о гибели Мялковского
Сообщение о гибели Николая Мялковского. Фото: скриншот поста мэра Люблина

Сообщение матери погибшего

Мать военного Татьяна Мялковская написала сообщение о погибшем сыне. Она указала, что мужчина в первый день войны "написал заявление на работе в Люблинском городском совете и приехал на защиту дома".

"Николая на щите везут домой в Луцк", — написала Татьяна Мялковская.

По словам матери, похороны пройдут в Центральном соборе города.

Сообщение матери о гибели сына
Сообщение матери о гибели сына. Фото: скриншот поста Мялковской

Напомним, еще один молодой украинский спортсмен пожертвовал собой в бою с российскими оккупантами. Андрей Ярчевский получил тяжелое ранение во время выполнения оперативной задачи.

Добавим, что украинский спортсмен пожертвовал собой в боях с российскими захватчиками на Донбассе. В боях за Бахмут погиб мастер спорта по сумо Илья Кобченко.

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