У бою за Україну загинув працівник мерії польського Любліна
У боях за Україну загинув 28-річний працівник мерії польського міста Любліна Микола Мялковський. Чоловік з першого дня повномасштабного вторгнення став на захист України та загинув у бою з російськими окупантами.
Про це повідомив мер Любліна Кшиштоф Жук.
Загибель українського воїна Миколи Мялковського
"Дуже сумна звістка прийшла з України. Під час боїв з російським агресором загинув працівник Люблінської мерії Микола Мялковський", — зазначив мер Любліна.
За інформацією з допису Жука, український солдат працював у відділі стратегії та підприємництва мерії. Чоловік відповідав за проєкти, пов’язані з академічною співпрацею. Зазначається, що з першого дня повномасштабного вторгнення Мялковський повернуся з Польщі додому, в Україну, і став на захист держави, долучившись до лав ЗСУ. Мер висловив у дописі свої співчуття близьким та рідним полеглого воїна.
"На жаль, він заплатив за це найвищу ціну. Пам'ять, честь і повага Герою", — додав Жук.
Допис матері загиблого
Мати військового Тетяна Мялковська написала допис про загиблого сина. Вона вказала, що чоловік у перший день війни "написав заяву на роботі в Люблінській міській раді і приїхав на захист до дому".
"Миколу на щиті везуть додому в Луцьк", — написала Тетяна Мялковська.
За словами матері похорон відбудеться в Центральному соборі міста.
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