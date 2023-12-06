У бою за Україну загинув працівник мерії польського Любліна

Працівник мерії польського Любліна Микола Мялковський. Фото: Тетяна Мялковська

У боях за Україну загинув 28-річний працівник мерії польського міста Любліна Микола Мялковський. Чоловік з першого дня повномасштабного вторгнення став на захист України та загинув у бою з російськими окупантами.

Про це повідомив мер Любліна Кшиштоф Жук.

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Загибель українського воїна Миколи Мялковського

"Дуже сумна звістка прийшла з України. Під час боїв з російським агресором загинув працівник Люблінської мерії Микола Мялковський", — зазначив мер Любліна.

За інформацією з допису Жука, український солдат працював у відділі стратегії та підприємництва мерії. Чоловік відповідав за проєкти, пов’язані з академічною співпрацею. Зазначається, що з першого дня повномасштабного вторгнення Мялковський повернуся з Польщі додому, в Україну, і став на захист держави, долучившись до лав ЗСУ. Мер висловив у дописі свої співчуття близьким та рідним полеглого воїна.

"На жаль, він заплатив за це найвищу ціну. Пам'ять, честь і повага Герою", — додав Жук.

Повідомлення про загибель Миколи Мялковського. Фото: скриншот допису мера Любліна

Допис матері загиблого

Мати військового Тетяна Мялковська написала допис про загиблого сина. Вона вказала, що чоловік у перший день війни "написав заяву на роботі в Люблінській міській раді і приїхав на захист до дому".

"Миколу на щиті везуть додому в Луцьк", — написала Тетяна Мялковська.

За словами матері похорон відбудеться в Центральному соборі міста.

Повідомлення матері про загибель сина. Фото: скриншот допису Мялковської

Нагадаємо, ще один молодий український спортсмен пожертвував собою у бою з російськими окупантами. Андрій Ярчевський зазнав важкого поранення під час виконання оперативного завдання.

Додамо, український спортсмен пожертвував собою у боях із російськими загарбниками на Донбасі. У боях за Бахмут загинув майстер спорту з сумо Ілля Кобченко.