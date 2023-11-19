Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow В Болгарии жалуются на российские диверсии из-за поставок оружия Украине arrow

В Болгарии жалуются на российские диверсии из-за поставок оружия Украине

19 ноября 2023 16:29
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
В Болгарии жалуются на российские диверсии из-за поставок оружия Украине
Поставки оружия для Украины. Иллюстративное фото: AP
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Болгарский торговец оружием Эмилиан Гебрев предостерегает по поводу диверсий со стороны РФ, которые направлены на критически важные поставки вооружения в Украину. Как известно, магнат уже пережил два покушения со стороны России.

Об этом пишет The Financial Times.

Читайте также:

Атаки со стороны россиян

Гебрев отметил, что российские диверсанты постоянно производят атаки на заводы и склады его компании EMKO. Она занимается производством подавляющего количества болгарских пуль и танковых снарядов по советскому образцу, которые поставляются нашей стране.

"Российские угрозы (означают. — Ред.), что необходимо принять новый комплекс мер на национальном уровне, а также на уровне НАТО", — подчеркнул он.

Расследуют ли правоохранители такие покушения

По его словам, никто из российских оперативников не был задержан или привлечен к ответственности из-за его отравления и взрывов на объектах его завода. Поэтому он обвинил Москву, которая влияет на правительство Болгарии.

"Не было никакого результата ни в одном из более десятка дел, связанных с российскими террористическими актами и шпионской сетью в Болгарии. Все расследования были либо остановлены, либо зашли в тупик, и ни одно дело не было передано в суд", — отметил Гебрев.

российские диверсии из-за оружия
Болгарский бизнесмен Эмилиан Гебрев. Фото: Reuters

По словам производителя оружия и других источников издания в оборонной сфере, Болгария до сих пор является главным объектом деятельности агентов РФ, а инфильтрацию очень сильно ощущают в органах прокуратуры и службы безопасности страны.

"Россияне очень заинтересованы в наших обслуживающих объектах и людях", — сказал анонимно один из болгарских чиновников.

Что говорят в болгарской прокуратуре

В свою очередь спикер болгарской прокуратуры Веселин Иванов сообщил, что обвинения в российской причастности "категорически не соответствуют действительности". По его словам, новое руководство ведомства планирует его реформировать.

Также он добавил, что в прокуратуре задокументировали преступную деятельность агентов ГРУ и привлекли их к уголовной ответственности. Однако Россия не выдает своих граждан, поэтому София не имела возможности привлечь их к ответственности.

Напомним, ранее министр обороны Болгарии Тодор Тагарев заявил, что поддержка Украины в ее борьбе против российских захватчиков является национальным стратегическим интересом Болгарии. Она будет продолжаться столько, сколько это потребуется.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:42 Кого могут снять с военного учета — список категорий лиц

15:15Языковой скандал в вузе в Днепре — некоторые студенты встали на защиту преподавателя

18:19 Страны Запада недовольны операциями украинских спецслужб, — The Times

06:10 Пенсионеры смогут получить 9,6 тыс. гривен — стали известны категории граждан

05:51 В каких военных нуждаются на передовой — перечень специальностей

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новость с видео

11:30Очередной языковой скандал в Одесской области — подробности

15:39 Россияне устроили аварию на ЗАЭС — на пятом энергоблоке произошла утечка

08:36 Жирона продаст Цыганкова и вернет Ромеу

17:24Город полуокружен — в ВСУ рассказали о ситуации в Авдеевке

Новость с видео

22:57 В Киевской области пошел первый снег

Актуальное по теме