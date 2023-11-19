В Болгарии жалуются на российские диверсии из-за поставок оружия Украине

Поставки оружия для Украины. Иллюстративное фото: AP

Болгарский торговец оружием Эмилиан Гебрев предостерегает по поводу диверсий со стороны РФ, которые направлены на критически важные поставки вооружения в Украину. Как известно, магнат уже пережил два покушения со стороны России.

Об этом пишет The Financial Times.

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Гебрев отметил, что российские диверсанты постоянно производят атаки на заводы и склады его компании EMKO. Она занимается производством подавляющего количества болгарских пуль и танковых снарядов по советскому образцу, которые поставляются нашей стране.

"Российские угрозы (означают. — Ред.), что необходимо принять новый комплекс мер на национальном уровне, а также на уровне НАТО", — подчеркнул он.

Расследуют ли правоохранители такие покушения

По его словам, никто из российских оперативников не был задержан или привлечен к ответственности из-за его отравления и взрывов на объектах его завода. Поэтому он обвинил Москву, которая влияет на правительство Болгарии.

"Не было никакого результата ни в одном из более десятка дел, связанных с российскими террористическими актами и шпионской сетью в Болгарии. Все расследования были либо остановлены, либо зашли в тупик, и ни одно дело не было передано в суд", — отметил Гебрев.

Болгарский бизнесмен Эмилиан Гебрев. Фото: Reuters

По словам производителя оружия и других источников издания в оборонной сфере, Болгария до сих пор является главным объектом деятельности агентов РФ, а инфильтрацию очень сильно ощущают в органах прокуратуры и службы безопасности страны.

"Россияне очень заинтересованы в наших обслуживающих объектах и людях", — сказал анонимно один из болгарских чиновников.

Что говорят в болгарской прокуратуре

В свою очередь спикер болгарской прокуратуры Веселин Иванов сообщил, что обвинения в российской причастности "категорически не соответствуют действительности". По его словам, новое руководство ведомства планирует его реформировать.

Также он добавил, что в прокуратуре задокументировали преступную деятельность агентов ГРУ и привлекли их к уголовной ответственности. Однако Россия не выдает своих граждан, поэтому София не имела возможности привлечь их к ответственности.

Напомним, ранее министр обороны Болгарии Тодор Тагарев заявил, что поддержка Украины в ее борьбе против российских захватчиков является национальным стратегическим интересом Болгарии. Она будет продолжаться столько, сколько это потребуется.