У Болгарії скаржаться на російські диверсії через постачання зброї Україні

Постачання зброї для України. Ілюстративне фото: AP

Болгарський торговець зброєю Еміліан Гебрєв застерігає щодо диверсій з боку РФ, які спрямовані на критично важливі поставки озброєння до України. Як відомо, магнат вже пережив два замахи з боку Росії.

Про це пише The Financial Times.

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Атаки з боку росіян

Гебрєв зазначив, що російські диверсанти постійно проводять атаки на заводи та склади його компанії EMKO. Вона займається виробництвом переважної кількості болгарських куль та танкових снарядів за радянським зразком, які постачаються нашій країні.

"Російські загрози (означають. — Ред.), що необхідно вжити новий комплекс заходів на національному рівні, а також на рівні НАТО", — наголосив він.

Чи розслідують правоохоронці такі замахи

За його словами, нікого з російських оперативників не було затримано або притягнено до відповідальності через його отруєння та вибухи на об'єктах його заводу. Через це він звинуватив Москву, яка впливає на уряд Болгарії.

"Не було жодного результату в жодній з понад десятка справ, пов'язаних з російськими терористичними актами і шпигунською мережею в Болгарії. Всі розслідування були або зупинені, або зайшли в глухий кут, і жодна справа не була передана до суду", — зауважив Гебрєв.

Болгарський бізнесмен Еміліан Гебрєв. Фото: Reuters

За словами виробника зброї та інших джерел видання в оборонній сфері, Болгарія і досі є головним об'єктом діяльності агентів РФ, а інфільтрацію дуже сильно відчувають в органах прокуратури та служби безпеки країни.

"Росіяни дуже зацікавлені в наших об'єктах та людях, які їх обслуговують", — сказав анонімно один із болгарських чиновників.

Що кажуть у болгарській прокуратурі

Своєю чергою речник болгарської прокуратури Веселін Іванов повідомив, що звинувачення у російській причетності "категорично не відповідають дійсності". За його словами, нове керівництво відомства планує реформувати його.

Також він додав, що у прокуратурі задокументували злочинну діяльність агентів ГРУ та притягнули їх до кримінальної відповідальності. Проте Росія не видає своїх громадян, через це Софія не мала можливості притягнути їх до відповідальності.

Нагадаємо, раніше міністр оборони Болгарії Тодор Тагарєв заявив, що підтримка України у її боротьбі проти російських загарбників є національним стратегічним інтересом Болгарії. Вона продовжуватиметься стільки, скільки це буде потрібно.