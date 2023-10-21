В британской разведке объяснили, зачем Путину нужны "Кинжалы" над Черным морем

Президент РФ Владимир Путин. Фото: Sputnik/Gavriil Grigorov

Президент России Владимир Путин заявил, что его страна начнет патрулировать истребители в восточной части Черного моря, используя самолеты МиГ-31И, вооруженные баллистическими ракетами воздушного базирования Х-47М2 "Кинжал". В разведке Британии говорят, что подобные заявления являются очередной попыткой Путина показать военную силу РФ.

Об этом сообщила прессслужба разведки Великобритании в своем Twitter.

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Что говорят в разведке

"Это заявление соответствует типичной российской риторике, направленной на внутреннюю аудиторию, которая называет Запад агрессором и в то же время представляет действия России как необходимые для защиты государства", — объяснили в сообщении.

В разведке отмечают, что Путин также выделил наличие у МиГ-31 "Кинжалов" и их возможностей. Вероятно, это было сделано, чтобы показать, что страна-агрессор может продолжать заниматься производством и эксплуатацией нового оружия, несмотря на войну в Украине.

Угроза вооружения

"На бумаге он ("Кинжал". — Ред.) остается очень мощным, способным достичь гиперзвуковых скоростей и избегать современных систем противовоздушной обороны, хотя почти наверняка требует значительного усовершенствования в том, как Россия использует его для реализации этого потенциала", — добавили в британской разведке.

Кроме того, специалисты добавили, что продуктивность российских "Кинжалов" в Украине находится на низком уровне.

Сводка британской разведки на 21 октября

Напомним, россияне во временно оккупированном Крыму разместили сверхзвуковые истребители, являющиеся носителями баллистических ракет. Таким образом, армия-агрессор пытается компенсировать частичные потери своего Черноморского флота.