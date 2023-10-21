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В британской разведке объяснили, зачем Путину нужны "Кинжалы" над Черным морем

21 октября 2023 11:04
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
В британской разведке объяснили, зачем Путину нужны "Кинжалы" над Черным морем
Президент РФ Владимир Путин. Фото: Sputnik/Gavriil Grigorov
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Президент России Владимир Путин заявил, что его страна начнет патрулировать истребители в восточной части Черного моря, используя самолеты МиГ-31И, вооруженные баллистическими ракетами воздушного базирования Х-47М2 "Кинжал". В разведке Британии говорят, что подобные заявления являются очередной попыткой Путина показать военную силу РФ.

Об этом сообщила прессслужба разведки Великобритании в своем Twitter.

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Что говорят в разведке

"Это заявление соответствует типичной российской риторике, направленной на внутреннюю аудиторию, которая называет Запад агрессором и в то же время представляет действия России как необходимые для защиты государства", — объяснили в сообщении.

В разведке отмечают, что Путин также выделил наличие у МиГ-31 "Кинжалов" и их возможностей. Вероятно, это было сделано, чтобы показать, что страна-агрессор может продолжать заниматься производством и эксплуатацией нового оружия, несмотря на войну в Украине.

Угроза вооружения

"На бумаге он ("Кинжал". — Ред.) остается очень мощным, способным достичь гиперзвуковых скоростей и избегать современных систем противовоздушной обороны, хотя почти наверняка требует значительного усовершенствования в том, как Россия использует его для реализации этого потенциала", — добавили в британской разведке.

Кроме того, специалисты добавили, что продуктивность российских "Кинжалов" в Украине находится на низком уровне.

кинджали над Чорним морем
Сводка британской разведки на 21 октября

Напомним, россияне во временно оккупированном Крыму разместили сверхзвуковые истребители, являющиеся носителями баллистических ракет. Таким образом, армия-агрессор пытается компенсировать частичные потери своего Черноморского флота.

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