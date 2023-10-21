У британській розвідці пояснили, навіщо Путіну потрібні "Кинджали" над Чорним морем

Президент РФ Володимир Путін. Фото: Sputnik/Gavriil Grigorov

Президент Росії Володимир Путін заявив, що його країна почне патрулювати винищувачі у східній частині Чорного моря, використовуючи літаки МіГ-31І, які озброєні балістичними ракетами повітряного базування Х-47М2 "Кинджал". У розвідці Британії кажуть, що такі заяви є черговою спробою Путіна показати військову силу РФ.

Про це повідомила пресслужба розвідки Великої Британії у своєму Twitter.

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Що кажуть у розвідці

"Ця заява відповідає типовій російській риториці, спрямованій на внутрішню аудиторію, яка називає Захід агресором і водночас репрезентує дії Росії як необхідні для захисту держави", — пояснили у повідомленні.

У розвідці зауважують, що Путін також виокремив наявність у МіГ-31 "Кинджалів" та їхніх можливостей. Ймовірно, це було зроблено для того, щоб показати, що країна-агресор може продовжувати займатися виробництвом та експлуатацією нової зброї, незважаючи на війну в Україні.

Загроза озброєння

"На папері він ("Кинджал". — Ред.) залишається дуже потужним, здатним досягти гіперзвукових швидкостей і уникати сучасних систем протиповітряної оборони, хоча майже напевно потребує значного вдосконалення в тому, як Росія використовує його для реалізації цього потенціалу", — додали у британській розвідці.

Крім того, фахівці додали, що продуктивність російських "Кинджалів" в Україні перебуває на низькому рівні.

Зведення британської розвідки на 21 жовтня

Нагадаємо, росіяни у тимчасово окупованому Криму розмістили надзвукові винищувачі, які є носіями балістичних ракет. Таким чином, армія-агресорка намагається компенсувати часткові втрати свого Чорноморського флоту.