В британской разведке рассказали, сколько самолетов потеряла РФ с начала войны

Российский самолет Су-34. Фото: wikipedia

С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла около 90 самолетов. Срок службы оставшихся истекает гораздо быстрее, чем планировалось.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Великобритании.

Читайте также:

Потери российских самолетов на войне в Украине

В ведомстве рассказали, что кроме потерь 90 самолетов на войне в Украине, оставшиеся самолеты имеют расчетный срок службы в летных часах. Вполне вероятно, что из-за такого дополнительного использования в военное время срок службы многих самолетов истекает гораздо быстрее, чем планировалось ПКС России.

Вдобавок потребность в дополнительном обслуживании осложняется дефицитом запасных частей из-за растущего спроса и международных санкций.

"Воздушно-космические силы РФ всеми силами сохраняют возможность увеличивать количество вылетов над оккупированной Украиной. Однако поскольку война длится гораздо дольше, чем первоначально планировало Министерство обороны России, износ планера, вероятно, снизит жизнеспособность долгосрочной тактической авиации", — подытожили в британской разведке.

Напомним, 23 сентября в Мали разбился российский самолет Ил-76. Его, вероятно, использовали "вагнеровцы". Авиатроща случилась прямо во время посадки.