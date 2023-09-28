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У британській розвідці розповіли, скільки літаків втратила РФ з початку війни

28 вересня 2023 11:45
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У британській розвідці розповіли, скільки літаків втратила РФ з початку війни
Російський літак Су-34. Фото: wikipedia
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила близько 90 літаків. Термін служби тих, які залишилися, спливає набагато швидше, ніж планувалося.

Про це повідомили в Міністерстві оборони Великої Британії

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Втрати російських літаків на війні в Україні

У відомстві розповіли, що окрім втрат 90 літаків на війні в Україні, ті літаки, які залишились мають розрахунковий термін служби в льотних годинах. Цілком імовірно, що через таке додаткове використання у воєнний час термін служби багатьох літаків спливає набагато швидше, ніж планувалося ПКС Росії.

На додачу потреба в додатковому обслуговуванні ускладнюється дефіцитом запасних частин через зростаючий попит і міжнародні санкції.

"Повітряно-космічні сили РФ всіма силами зберігають можливість збільшувати кількість вильотів над окупованою Україною. Однак, оскільки війна триває набагато довше, ніж спочатку планувало Міністерство оборони Росії, зношеність планера, ймовірно, знизить життєздатність довгострокової тактичної авіації", — підсумували у британській розвідці. 

Нагадаємо, 23 вересня в Малі розбився російський літак Іл-76. Його, ймовірно, використовували "вагнерівці". Авіатроща трапилась просто під час посадки. 

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