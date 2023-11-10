В Чехии рассказали, сколько военной техники передали Украине после вторжения РФ

Премьер-министр Чехии написал пожелания украинским защитникам на танке Т-72. Фото: Милитарный

Чешская республика с начала широкомасштабного вторжения России в рамках оборонной помощи передала Украине военную технику по своим армейским запасам. Общая сумма такой помощи составляет более 240 миллионов евро.

Об этом сообщает Radio Prague International.

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В обнародованном 10 ноября списке от Министерства обороны Чешской республики среди переданной Силам обороны Украины техники есть танки, БМП и самоходные гаубицы советского производства, а также современное вооружение, в том числе авиатехника.

Ранее список направленного Прагой Украине оружия и боеприпасов держался в тайне.

В этом списке, среди прочего, указаны:

четыре вертолета Mi-24 Hind 2005 и 2006 года производства;

62 танка, произведенные в 1968, 1977, 1985-1989, 1993 годах;

13 самоходных гаубиц выпуска 1980-1986 годов;

131 БМП, сделанных в 1973-1989, а также в 1993 и 1999 годах;

4,2 миллиона патронов для ручного огнестрельного оружия;

128 минометов выпуска 1971-79 годов;

17400 минометных снарядов.

В перечне указаны другие виды и образцы оборонной помощи, а также перевязочные материалы, медицинские препараты и лекарства.

Уточняется, что такие поставки направлялись украинской стороне в период с февраля 2022 по октябрь 2023 года.

Ранее мы сообщали, что президент Чехии Петр Павел заявил, что сейчас Украина столкнулась с проблемами на поле боя. По его словам, из-за позиционной войны Украина не может получить военное преимущество, а время идет на пользу России.

Напомним, что главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный сегодня встретился с председателем Генштаба Вооруженных сил Чешской Республики Карелом Ржегкой. Они обсудили текущее развитие ситуации безопасности и дальнейшие возможности для чешской поддержки, обучения и обмена опытом.