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У Чехії розповіли, скільки військової техніки передали Україні після вторгнення РФ

10 листопада 2023 17:48
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
У Чехії розповіли, скільки військової техніки передали Україні після вторгнення РФ
Прем'єр-міністр Чехії написав побажання українським захисникам на танку Т-72. Фото: Мілітарний
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Чеська республіка від початку широкомасштабного вторгнення Росії в рамках оборонної допомоги передала Україні військову техніку зі своїх армійських запасів. Загальна сума такої допомоги складає понад 240 мільйонів євро.

Про це повідомляє Radio Prague International.

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В оприлюдненому 10 листопада списку від Міністерства оборони Чеської республіки, серед переданої Силам оборони України техніки є танки, БМП і самохідні гаубиці радянського виробництва, а також сучасне озброєння, в тому числі авіатехніка.

Раніше перелік направленої Прагою Україні зброї та боєприпасів тримався у таємниці.

У цьому списку, серед іншого, вказані:

  • чотири вертольоти Mi-24 Hind 2005 та 2006 року виробництва;
  • 62 танки, вироблені в 1968, 1977, 1985-1989, 1993 роках;
  • 13 самохідних гаубиць випуску 1980-1986 років;
  • 131 БМП, які були зроблені у 1973-1989, а також у 1993 та 1999 роках;
  • 4,2 мільйона патронів для ручної вогнепальної зброї;
  • 128 мінометів випуску 1971-79 років;
  • 17 400 мінометних снарядів.

У переліку також вказані інші види та зразки оборонної допомоги, а також перев'язувальні матеріали, медичні препарати та ліки.

Уточнюється, що такі поставки надсилалися українській стороні у період з лютого 2022 року до жовтня 2023 року.

Раніше ми повідомляли, що президент Чехії Петр Павел заявив, що наразі Україна зіштовхнулася з проблемами на полі бою. За його словами, через позиційну війну Україна не може отримати військову перевагу, а час йде на користь Росії.

Нагадуємо, що головнокомандувач Збройними силами України Валерій Залужний сьогодні зустрівся з головою Генштабу Збройних сил Чеської Республіки Карелом Ржегкою. Вони обговорили поточний розвиток безпекової ситуації та подальші можливості для чеської підтримки, навчання та обміну досвідом.

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