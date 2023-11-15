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В Чехии собираются приобрести многоцелевой вертолет Black Hawk для воинов ВСУ

15 ноября 2023 23:55
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
В Чехии собираются приобрести многоцелевой вертолет Black Hawk для воинов ВСУ
Украинские военные десантируются с вертолета Black Hawk. Фото: ГУР
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Волонтеры из Чехии в ближайшее время начнут собирать средства для покупки американского вертолета Black Hawk. Его планируют передать украинским военным.

Об этом сообщили в инициативе "Darek pro Putina" ("Подарок для Путина").

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"Мы хотели бы купить его (вертолет) и отправить в Украину, чтобы помочь бороться с россиянами", — пишут волонтеры.

Они сообщили, что сбор средств стартует уже завтра вечером.

Планируется, что на них волонтеры купят американский двухмоторный многоцелевой вертолет UH-60 Black Hawk.

Что известно о вертолете Sikorsky UH-60 Black Hawk

Вертолет Black Hawk поступил на вооружение Армии США, заменив вертолет Bell UH-1 Huey. Летные испытания опытной модификации UH-60 были завершены в 1974 году, в 1976 году вертолет выиграл конкурс на поставку в Армию США. К 1985 году Армия США закупила более 300 вертолетов UH-60.

К середине 90-х годов было построено более 2600 вертолетов. При установке дополнительных пилонов может оснащаться ПТУР AGM-114 Hellfire, дополнительными топливными баками для полетов большой дальности.

Также в передней части грузового отсека может устанавливаться пулеметы М240, М134 и 30 мм пушка M230.

Ранее мы сообщали, что Минобороны Украины приняло на поставку новые виды военной техники для Вооруженных Сил Украины. А именно вертолет ВО 105 Е-4 и скоростной мотоцикл KTM 450 ЭХС.

Напомним, что министр обороны Чехии Яна Чернохова заявила, что ее страна намерена отправить Украине партию вертолетов Ми-24.

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