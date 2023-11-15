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У Чехії збираються придбати багатоцільовий гелікоптер Black Hawk для воїнів ЗСУ

15 листопада 2023 23:55
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
У Чехії збираються придбати багатоцільовий гелікоптер Black Hawk для воїнів ЗСУ
Українські військові десантуються з гелікоптера Black Hawk. Фото: ГУР
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Волонтери з Чехії найближчим часом почнуть збирати кошти для купівлі американського гелікоптера Black Hawk. Його планують передати українським військовим.

Про це повідомили в ініціативі "Darek pro Putina" ("Подарунок для Путіна").

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"Ми хотіли б купити його (гелікоптер) і відправити в Україну, щоб допомогти боротися з росіянами", — пишуть волонтери.

Вони повідомили, що збір коштів стартує вже завтра ввечері.

Планується, що на них волонтери куплять американський двомоторний багатоцільовий вертоліт UH-60 Black Hawk.

Що відомо про гелікоптер Sikorsky UH-60 Black Hawk

Гелікоптер Black Hawk надійшов на озброєння Армії США, замінивши вертоліт Bell UH-1 Huey. Льотні випробування дослідної модифікації UH-60 було завершено 1974 року, 1976 року вертоліт виграв конкурс на поставку в Армію США. До 1985 року Армія США закупила понад 300 гелікоптерів UH-60.

До середини 1990-х років було побудовано понад 2600 вертольотів. При установці додаткових пілонів може оснащуватися ПТУР AGM-114 Hellfire, додатковими паливними баками для польотів великої дальності.

Також у передній частині вантажного відсіку може встановлюватися кулемети М240, М134 і 30-мм гармата M230.

Раніше ми повідомляли, що Міноборони України прийняло на постачання нові види військової техніки для Збройних Сил України. А саме гелікоптер ВО 105 Е-4 та швидкісний мотоцикл KTM 450 ЕХС.

Нагадаємо, що міністр оборони Чехії Яна Чернохова заявила, що її країна має намір відправити Україні партію гелікоптерів Мі-24.

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