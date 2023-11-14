Взрывы в Кировоградской области сейчас 14 ноября — детали атаки РФ

В Кировоградской области раздаются взрывы — детали атаки РФ
Взрывы в Кировоградской области сейчас, 14 ноября, являются результатом атаки БпЛА. По предварительной информации регион отбивается от целей врага. Также в Черкасской, Винницкой и других областях длится воздушная тревога.
Об этом сообщают соцсети.
Взрывы в Кировоградской области сейчас 14 ноября
Обновлено 00:26. СМИ сообщают о взрывах в Кировоградской области, где, по предварительным данным, работает ПВО.
Обновлено 00:45. Опасность в красных областях связана с угрозой применения ударных беспилотников. Таким образом, воздушная тревога продолжается и Винницкой, Черкасской, Кировоградской и Харьковской.
Напомним, что взрывы также раздавались в Запорожской области, где работали силы ПВО.
Также мы сообщали, что были слышны взрывы в Херсоне. Звуки являлись следствием атаки баллистики.
Читайте Новини.LIVE!