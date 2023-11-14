Взрывы в Кировоградской области сейчас 14 ноября — детали атаки РФ

Дым поднимается после взрыва в ночном городе. Фото: t.me/ssternenko

Взрывы в Кировоградской области сейчас, 14 ноября, являются результатом атаки БпЛА. По предварительной информации регион отбивается от целей врага. Также в Черкасской, Винницкой и других областях длится воздушная тревога.

Об этом сообщают соцсети.

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Взрывы в Кировоградской области сейчас 14 ноября

Обновлено 00:26. СМИ сообщают о взрывах в Кировоградской области, где, по предварительным данным, работает ПВО.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Почему тревога. Радар"

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Мой Кропивницкий. Кировоград"

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Карта воздушных тревог"

Обновлено 00:45. Опасность в красных областях связана с угрозой применения ударных беспилотников. Таким образом, воздушная тревога продолжается и Винницкой, Черкасской, Кировоградской и Харьковской.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Напомним, что взрывы также раздавались в Запорожской области, где работали силы ПВО.

Также мы сообщали, что были слышны взрывы в Херсоне. Звуки являлись следствием атаки баллистики.