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У Кіровоградській області лунають вибухи — деталі атаки РФ

14 листопада 2023 00:26
оновлено: 00:54
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Вибухи в Кіровоградській області зараз 14 листопада — деталі атаки РФ
Дим підіймається після вибуху в нічному місті. Фото: t.me/ssternenko
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Вибухи в Кіровоградській області зараз, 14 листопада, є наслідком атаки БпЛА. За попередньою інформацією, регіон відбивається від цілей ворога. Також в Черкаській, Вінницькій та інших областях триває повітряна тривога. 

Про це повідомляють соцмережі.

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Вибухи в Кіровоградській області зараз 14 листопада 

Оновлено 00:26. ЗМІ повідомляють про вибухи в Кіровоградській області, де, за попередньою інформацією, працює ППО.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Чому тривога. Радар"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Чому тривога. Радар"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Мій Кропивницький. Кіровоград"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Мій Кропивницький. Кіровоград"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Карта повітряних тривог"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Карта повітряних тривог"

Оновлено 00:45. Небезпека в "червоних" областях пов'язана з загрозою застосування ударних безпілотників. Таким чином повітряна тривога продовжується і Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській та Харківській.

Мапа повітряних тривог в Україні станом на сьогодні, 14 листопада
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, що вибухи також лунали в Запорізькій області, де працювали сили ППО.

Також ми повідомляли, що було чути вибухи в Херсоні. Звуки були наслідком атаки балістики.

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