Вибухи в Кіровоградській області зараз 14 листопада — деталі атаки РФ

У Кіровоградській області лунають вибухи — деталі атаки РФ
Вибухи в Кіровоградській області зараз, 14 листопада, є наслідком атаки БпЛА. За попередньою інформацією, регіон відбивається від цілей ворога. Також в Черкаській, Вінницькій та інших областях триває повітряна тривога.
Про це повідомляють соцмережі.
Вибухи в Кіровоградській області зараз 14 листопада
Оновлено 00:26. ЗМІ повідомляють про вибухи в Кіровоградській області, де, за попередньою інформацією, працює ППО.
Оновлено 00:45. Небезпека в "червоних" областях пов'язана з загрозою застосування ударних безпілотників. Таким чином повітряна тривога продовжується і Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській та Харківській.
Нагадаємо, що вибухи також лунали в Запорізькій області, де працювали сили ППО.
Також ми повідомляли, що було чути вибухи в Херсоні. Звуки були наслідком атаки балістики.
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