Вибухи в Кіровоградській області зараз 14 листопада — деталі атаки РФ

Дим підіймається після вибуху в нічному місті. Фото: t.me/ssternenko

Вибухи в Кіровоградській області зараз, 14 листопада, є наслідком атаки БпЛА. За попередньою інформацією, регіон відбивається від цілей ворога. Також в Черкаській, Вінницькій та інших областях триває повітряна тривога.

Про це повідомляють соцмережі.

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Вибухи в Кіровоградській області зараз 14 листопада

Оновлено 00:26. ЗМІ повідомляють про вибухи в Кіровоградській області, де, за попередньою інформацією, працює ППО.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Чому тривога. Радар"

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Мій Кропивницький. Кіровоград"

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Карта повітряних тривог"

Оновлено 00:45. Небезпека в "червоних" областях пов'язана з загрозою застосування ударних безпілотників. Таким чином повітряна тривога продовжується і Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській та Харківській.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, що вибухи також лунали в Запорізькій області, де працювали сили ППО.

Також ми повідомляли, що було чути вибухи в Херсоні. Звуки були наслідком атаки балістики.