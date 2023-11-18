В Черниговской области перед воздушной тревогой раздался взрыв

Взрыв ночью в городе. Фото: росСМИ

Взрыв в Черниговской области сейчас, 18 ноября, потряс местных жителей, ведь раздался до объявления воздушной тревоги.

Об этом взрыв на Черниговщине сообщил общественный деятель и волонтер Сергей Стерненко .

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Обновлено 05:13. Стерненко сообщил о взрыве в Черниговской области. По данным мониторинговых каналов, звук раздался до начала воздушной тревоги.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала Сергея Стерненко

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Почему тревога. Радар"

Пока причина взрыва неизвестна, ведь паблики писали, что враждебных целей не было обнаружено.

По состоянию на данный момент воздушную тревогу зафиксировали только в Херсонской области, где объявили ракетную опасность.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

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