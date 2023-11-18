В Черниговской области перед воздушной тревогой раздался взрыв
Взрыв в Черниговской области сейчас, 18 ноября, потряс местных жителей, ведь раздался до объявления воздушной тревоги.
Об этом взрыв на Черниговщине сообщил общественный деятель и волонтер Сергей Стерненко .
Обновлено 05:13. Стерненко сообщил о взрыве в Черниговской области. По данным мониторинговых каналов, звук раздался до начала воздушной тревоги.
Пока причина взрыва неизвестна, ведь паблики писали, что враждебных целей не было обнаружено.
По состоянию на данный момент воздушную тревогу зафиксировали только в Херсонской области, где объявили ракетную опасность.
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