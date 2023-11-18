Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow В Черниговской области перед воздушной тревогой раздался взрыв arrow

В Черниговской области перед воздушной тревогой раздался взрыв

18 ноября 2023 05:12
обновлено: 05:19
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
В Черниговской области перед воздушной тревогой раздался взрыв
Взрыв ночью в городе. Фото: росСМИ
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Взрыв в Черниговской области сейчас, 18 ноября, потряс местных жителей, ведь раздался до объявления воздушной тревоги.

Об этом взрыв на Черниговщине сообщил общественный деятель и волонтер Сергей Стерненко .

Читайте также:

Обновлено 05:13. Стерненко сообщил о взрыве в Черниговской области. По данным мониторинговых каналов, звук раздался до начала воздушной тревоги.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала Сергея Стерненко
Скриншот сообщения из телеграмм-канала Сергея Стерненко
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Почему тревога. Радар"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Почему тревога. Радар"

Пока причина взрыва неизвестна, ведь паблики писали, что враждебных целей не было обнаружено.

По состоянию на данный момент воздушную тревогу зафиксировали только в Херсонской области, где объявили ракетную опасность.

Карта воздушных тревог в Украине сегодня, 18 ноября
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Новость дополняется...

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:31 В Украине закроют 53 заправки — известную сеть АЗС лишили лицензий

06:42 Кого могут снять с военного учета — список категорий лиц

15:15Языковой скандал в вузе в Днепре — некоторые студенты встали на защиту преподавателя

18:19 Страны Запада недовольны операциями украинских спецслужб, — The Times

05:51 В каких военных нуждаются на передовой — перечень специальностей

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новость с видео

11:30Очередной языковой скандал в Одесской области — подробности

06:40Цены на металлолом в ноябре — сколько стоит 1 кг чермета в Украине

08:36 Жирона продаст Цыганкова и вернет Ромеу

17:24Город полуокружен — в ВСУ рассказали о ситуации в Авдеевке

15:39 Россияне устроили аварию на ЗАЭС — на пятом энергоблоке произошла утечка

Актуальное по теме