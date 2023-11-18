Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow У Чернігівській області перед повітряною тривогою пролунав вибух arrow

У Чернігівській області перед повітряною тривогою пролунав вибух

18 листопада 2023 05:12
оновлено: 05:19
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
У Чернігівській області перед повітряною тривогою пролунав вибух
Вибух вночі в місті. Фото: росЗМІ
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Вибух у Чернігівській області зараз, 18 листопада, сколихнув місцевих жителів, адже пролунав до оголошення повітряної тривоги.

Про це вибух на Чернігівщині повідомив громадський діяч та волонтер Сергій Стерненко.

Читайте також:

Оновлено 05:13. Стерненко повідомив про вибух у Чернігівській області. За даними моніторингових каналів, звук пролунав до початку повітряної тривоги.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу Сергія Стерненка
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу Сергія Стерненка
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Чому тривога. Радар"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Чому тривога. Радар"

Наразі причина вибуху невідома, адже пабліки писали, що ворожих цілей не було виявлено.

Станом на зараз повітряну тривогу зафіксували лише в Херсонській області, де оголосили ракетну небезпеку.

Мапа повітряних тривог в Україні сьогодні, 18 листопада
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Новина доповнюється...

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:31 В Україні закриють 53 заправки — відому мережу АЗС позбавили ліцензій

06:42 Кого можуть зняти з військового обліку — перелік категорій осіб

15:15Мовний скандал у виші в Дніпрі — деякі студенти стали на захист викладачки

18:19 Країни Заходу незадоволені операціями українських спецслужб, — The Times

05:51 Яких військових потребують на передовій — перелік спеціальностей

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

11:30Черговий мовний скандал в Одеській області — деталі

06:40Ціни на металобрухт у листопаді — скільки коштує 1 кг чермета в Україні

08:36 Жирона продасть Циганкова і поверне Ромеу

17:24Місто напівоточене — в ЗСУ розповіли про ситуацію в Авдіївці

15:39 Росіяни влаштували аварію на ЗАЕС — на п'ятому енергоблоці стався витік

Актуальне по темі