У Чернігівській області перед повітряною тривогою пролунав вибух

Вибух вночі в місті. Фото: росЗМІ

Вибух у Чернігівській області зараз, 18 листопада, сколихнув місцевих жителів, адже пролунав до оголошення повітряної тривоги.

Про це вибух на Чернігівщині повідомив громадський діяч та волонтер Сергій Стерненко.

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Оновлено 05:13. Стерненко повідомив про вибух у Чернігівській області. За даними моніторингових каналів, звук пролунав до початку повітряної тривоги.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу Сергія Стерненка

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Чому тривога. Радар"

Наразі причина вибуху невідома, адже пабліки писали, що ворожих цілей не було виявлено.

Станом на зараз повітряну тривогу зафіксували лише в Херсонській області, де оголосили ракетну небезпеку.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

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