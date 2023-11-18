У Чернігівській області перед повітряною тривогою пролунав вибух
18 листопада 2023 05:12
оновлено: 05:19
Вибух вночі в місті. Фото: росЗМІ
Вибух у Чернігівській області зараз, 18 листопада, сколихнув місцевих жителів, адже пролунав до оголошення повітряної тривоги.
Про це вибух на Чернігівщині повідомив громадський діяч та волонтер Сергій Стерненко.
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Оновлено 05:13. Стерненко повідомив про вибух у Чернігівській області. За даними моніторингових каналів, звук пролунав до початку повітряної тривоги.
Наразі причина вибуху невідома, адже пабліки писали, що ворожих цілей не було виявлено.
Станом на зараз повітряну тривогу зафіксували лише в Херсонській області, де оголосили ракетну небезпеку.
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