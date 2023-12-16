В Черниговской области взрывы - враг обстреливает БпЛА
16 декабря 2023 01:21
обновлено: 01:28
Взрыв в ночном городе. Фото: росСМИ
Взрывы в Черниговской области сейчас, 16 декабря, прогремели около 01:20. По предварительной информации, работают силы ПВО.
Об этом сообщает общественный деятель Андрей Смолий.
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Отмечается, что в Черниговской области работают украинские защитники по вражеским "шахедам".
Обновлено 01:27. Воздушная тревога продолжается во многих областях, смещаясь к западу. Да, только "покраснела" Винницкая область.
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