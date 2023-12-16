В Черниговской области взрывы - враг обстреливает БпЛА

Взрыв в ночном городе. Фото: росСМИ

Взрывы в Черниговской области сейчас, 16 декабря, прогремели около 01:20. По предварительной информации, работают силы ПВО.

Об этом сообщает общественный деятель Андрей Смолий.

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Отмечается, что в Черниговской области работают украинские защитники по вражеским "шахедам".

Скриншот сообщения из телеграмм-канала общественного деятеля Андрея Смолия

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Телеграммная служба новостей - Украина"

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Реальный Киев"

Обновлено 01:27. Воздушная тревога продолжается во многих областях, смещаясь к западу. Да, только "покраснела" Винницкая область.

Воздушная тревога в Украине. Фото:alerts.in.ua

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