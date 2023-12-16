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У Чернігівській області вибухи — ворог обстрілює БпЛА

16 грудня 2023 01:21
оновлено: 01:57
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Вибухи в Чернігівській області зараз 16 грудня — ворог обстрілює БпЛА
Вибух в нічному місті. Фото: росЗМІ
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Вибухи в Чернігівській області зараз, 16 грудня, пролунали близько 01:20. За попередньою інформацією, працюють сили ППО. 

Про це повідомляє громадський діяч Андрій Смолій.

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Зазначається, що в Чернігівській області працюють українські захисники по  ворожих "шахедах".

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу громадського діяча Андрія Смолія
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу громадського діяча Андрія Смолія
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Телеграмна служба новин — Україна"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Телеграмна служба новин — Україна"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Реальний Київ"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Реальний Київ"

Оновлено 01:27. Повітряна тривога продовжується в багатьох областях, зміщуючись на захід. Так, щойно "почервоніла" Вінницька область.

Мапа повітряних тривог в Україні сьогодні, 16 грудня
Повітряна тривога в Україні. Фото:alerts.in.ua

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