Вибухи в Чернігівській області зараз 16 грудня — ворог обстрілює БпЛА

Вибух в нічному місті. Фото: росЗМІ

Вибухи в Чернігівській області зараз, 16 грудня, пролунали близько 01:20. За попередньою інформацією, працюють сили ППО.

Про це повідомляє громадський діяч Андрій Смолій.

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Зазначається, що в Чернігівській області працюють українські захисники по ворожих "шахедах".

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу громадського діяча Андрія Смолія

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Телеграмна служба новин — Україна"

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Реальний Київ"

Оновлено 01:27. Повітряна тривога продовжується в багатьох областях, зміщуючись на захід. Так, щойно "почервоніла" Вінницька область.

Повітряна тривога в Україні. Фото:alerts.in.ua

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