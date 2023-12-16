Вибухи в Чернігівській області зараз 16 грудня — ворог обстрілює БпЛА

У Чернігівській області вибухи — ворог обстрілює БпЛА
16 грудня 2023 01:21
оновлено: 01:57
Вибух в нічному місті. Фото: росЗМІ
Вибухи в Чернігівській області зараз, 16 грудня, пролунали близько 01:20. За попередньою інформацією, працюють сили ППО.
Про це повідомляє громадський діяч Андрій Смолій.
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Зазначається, що в Чернігівській області працюють українські захисники по ворожих "шахедах".
Оновлено 01:27. Повітряна тривога продовжується в багатьох областях, зміщуючись на захід. Так, щойно "почервоніла" Вінницька область.
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