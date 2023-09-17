В Красном Кресте подтвердили статус пленного для мэра Херсона Колыхаева

Городской голова Херсона Игорь Колыхаев. Фото: facebook.com/igorkolykhaev.novini

Международный комитет Красного Креста подтвердил статус пленного для мэра Херсона Игоря Колыхаева.

Об этом сообщил сын Игоря Колыхаева для "Суспільного".

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В настоящее время городской голова Херсона находится на территории России.

"Я связался с Красным Крестом и мне сказали, что российская сторона подала моего отца Игоря Колихаева в список пленных и он находится на территории РФ. Где именно и о состоянии его здоровья не отметили. Также обновился его статус в личном координационном кабинете штаба", — сказал сын Игоря Колыхаева.

Напомним, херсонский мэр Игорь Колыхаев был взят оккупантами в плен 29 июня 2022 года.

Также мы писали, что генпрокурор Украины Андрей Костин заявил, что РФ внедрила порядок жестокого поведения с пленными украинскими военными и прибегает к пыткам. Соответствующее заявление он сделал во время встречи со Специальной докладчицей ООН по пыткам доктором Элис Джил Эдвардс.

Добавим, глава Главного управления разведки Кирилл Буданов прокомментировал ход процесса обмена пленными "всех на всех". По его словам, это сложный процесс, и он продолжается.