У Червоному Хресті підтвердили статус полоненого для мера Херсона Колихаєва
Міжнародний комітет Червоного Хреста підтвердив статус полоненого для мера Херсона Ігоря Колихаєва.
Про це повідомив син Ігоря Колихаєва для "Суспільного".
Колихаєв у полоні РФ
Наразі міський голова Херсона перебуває на території Росії.
"Я зв'язався з Червоним Хрестом і мені сказали, що російська сторона подала мого батька Ігоря Колихаєва до списку полонених і він перебуває на території РФ. Де саме та про стан його здоров'я не зазначили. Також оновився його статус в особистому кабінеті координаційного штабу", — сказав син Ігоря Колихаєва.
Нагадаємо, херсонський мер Ігор Колихаєв був взятий окупантами у полон 29 червня 2022 року.
Також ми писали, що генпрокурор України Андрій Костін заявив, що РФ впровадила лад жорстокої поведінки з полоненими українськими військовими й вдається до катувань. Відповідну заяву він зробив під час зустрічі зі Спеціальною доповідачкою ООН з питань тортур, доктором Еліс Джил Едвардс.
Додамо, очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов прокоментував перебіг процесу обміну полоненими "всіх на всіх". За його словами, це складний процес і він триває.