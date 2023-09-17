У Червоному Хресті підтвердили статус полоненого для мера Херсона Колихаєва

Міський голова Херсона Ігор Колихаєв. Фото: facebook.com/igorkolykhaev.novini

Міжнародний комітет Червоного Хреста підтвердив статус полоненого для мера Херсона Ігоря Колихаєва.

Про це повідомив син Ігоря Колихаєва для "Суспільного".

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Наразі міський голова Херсона перебуває на території Росії.

"Я зв'язався з Червоним Хрестом і мені сказали, що російська сторона подала мого батька Ігоря Колихаєва до списку полонених і він перебуває на території РФ. Де саме та про стан його здоров'я не зазначили. Також оновився його статус в особистому кабінеті координаційного штабу", — сказав син Ігоря Колихаєва.

Нагадаємо, херсонський мер Ігор Колихаєв був взятий окупантами у полон 29 червня 2022 року.

Також ми писали, що генпрокурор України Андрій Костін заявив, що РФ впровадила лад жорстокої поведінки з полоненими українськими військовими й вдається до катувань. Відповідну заяву він зробив під час зустрічі зі Спеціальною доповідачкою ООН з питань тортур, доктором Еліс Джил Едвардс.

Додамо, очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов прокоментував перебіг процесу обміну полоненими "всіх на всіх". За його словами, це складний процес і він триває.