Новые правила ввоза и учета гуманитарной помощи - что не так с новой системой

Ввоз гуманитарной помощи. Фото: google.com

Новая система ввоза и учета гуманитарной помощи, которая начала работать в Украине с 1 декабря, вызвала массовое возмущение волонтерского сообщества. Больше месяца они требовали от властей отложить запуск, однако система все равно заработала, и теперь множество волонтеров застревают на границе и сталкиваются с кучей технических проблем новой программы.

Детальнее в ситуации разбирались Новини.LIVE.

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Основная суть нововведений — это перевод всех сведений в цифровой формат. Это должно упростить и ускорить прохождение границы для волонтеров, а также поможет избежать хищения и незаконного ввоза гуманитарной помощи.

Так что с 1 декабря волонтерские организации должны регистрироваться в Едином реестре получателей гуманитарной помощи и вводить туда данные о том, что они перевозят.

Инфографика о том, как отвезти гуманитарку. Фото: Минсоцполитики

Декларация для перевозки будет формироваться автоматически после внесения в базу перечня товаров, которые планируется ввезти. Эта декларация будет иметь уникальный код и будет действовать в течение 30 дней с момента создания.

В общем, новая система должна упростить жизнь волонтерам — ведь не будет гарантийных писем, справок, запросов и другой бюрократии. Однако не так случилось, как думалось.

Первые проблемы с ввозом гумпомощи

Скандальная публикация Елены Новиковой разлетелась соцсетями в первый же день работы новой системы. Волонтеры, работающие вместе с Еленой, одними из первых проходили границу по новым правилам.

Пост Елены Новиковой в соцсетях. Фото: скриншот

"1 декабря ровно в 12 часов таможня превратилась в тыкву. Все стало, ничего не двигалось. Потому что по состоянию на 1 декабря зарегистрировано в системе было около 20 волонтерских организаций всего. Вы прекрасно знаете, что в Украине их несколько тысяч", — рассказала Новини.LIVE Елена.

Коллеги-волонтерки Елены из-за погодных условий не успели пересечь границу до 00:00, поэтому должны были сразу зарегистрироваться в новой системе. Однако система просто не работала.

Публикация Елены Новиковой. Фото: скриншот

На пост волонтерки отреагировала в соцсетях министр соцполитики Оксана Жолнович. Мол, ошибку допустили сами волонтеры.

"Согласно нормам закона, организация, которая не внесена в реестр, не может быть получателем гуманитарной помощи. Такая организация не имела законных оснований ввозить гуманитарную помощь, не будучи получателем", — написала Жолнович.

Комментарий министерши соцполитики Оксаны Жолнович. Фото: скриншот

Однако волонтер Елена убеждена — проблема в самой системе, которая должна быть автоматической, но точно таковой не является.

"Чтобы на следующий день, 1 декабря, попасть в эту систему, президенту и юристу нашего фонда понадобилось почти 5 часов на телефоне с Министерством социальной политики, чтобы вручную каждый запрос пропихнуть в систему, чтобы она нас приняла как организацию, зарегистрировала и выдала уникальный код", — поделилась волонтер.

Что не так с новой системой

Наибольшая сложность нововведений — это сырая система, без достаточного периода тестирования.

"Ее выкатили к людям, когда она была не оттестована, у нас не было периода тестирования этой системы с волонтерами, пересекающими границу. Нам ее показывали перед запуском, но так, чтобы зайти в нее, залогиниться и пройти все этапы, которые должны пройти волонтеры, у нас не было такой возможности, и мы говорили об этом Министерству социальной политики не раз", — рассказала Елена Новикова.

К тому же самих таможенников также нужно было научить пользованию системой. Их обучение было запланировано на 1 декабря в 16:00. То есть 16 часов таможенники работали, по сути, без понимания системы.

Из-за нововведений таможенники также не имели большого энтузиазма. И это сильно отразилось на их отношении к волонтерам, проходящим границу.

Публикация Елены Новиковой. Фото: скриншот

К счастью, эту ситуацию удалось уладить.

"Со мной сразу же после ночи 1 декабря связался глава Львовской таможни, который извинялся за инцидент, связанный с неэтичностью работников таможни", — сообщила волонтер.

Однако, добавляет Елена, проблему с самой системой не решили до сих пор:

"Судя по тому, что все просят о помощи и все горячие линии заняты, люди пытаются зарегистрироваться, но автоматически автоматическая система не работает — только в ручном режиме."

Это при том, что на поддержку баз данных Министерства соцполитики было потрачено 12 миллионов гривен из бюджета. Те же базы, которые легли за первые 5 минут пользования системой, как сообщает волонтер.

Тендер по заказу Минсоцполитики. Фото: скриншот

Что будет дальше с ввозом гуммпомощи

Система, которая сейчас заработала, является чем-то средним между старой и новой. Всем волонтерам необходимо будет привыкать к новым правилам.

"Фактически мы все еще пользуемся бумажными декларациями, просто они изменили форму. О том, что форма декларации изменена, нас тоже не предупредили. В этой новой форме нужно внести данные из новой системы, в которой очень трудно зарегистрироваться. Дальше все внести, как мы вносили раньше, и заезжать", — рассказала Елена Новикова.

Из плюсов — горячая линия Минсоцполитики и чат поддержки работают хорошо. Все, кто сталкиваются с проблемами, могут обратиться за помощью.

Также пока во взвешенном состоянии находится вопрос отчетов. Потому как отчитываться по новой системе пока не понятно, а по старой уже нельзя, потому что новое постановление отменяет действие старого.

Между тем, волонтеры жалуются на усложнение им жизни — с одной стороны границы забастовки польских перевозчиков, а с другой — новое постановление. Однако ничего из этого не способно остановить украинских волонтеров, говорит Елена:

"Волонтеры очень злые. Поверьте, мы очень злые. Но это какие-то обычные граждане могли бы опустить руки. А ведь мы волонтеры — мы уже не первый год этим занимаемся."