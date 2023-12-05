Новые правила ввоза и учета гуманитарной помощи - что не так с новой системой

В чем проблема новой системы перевозки гуманитарки через границу, и как она работает сейчас
Новая система ввоза и учета гуманитарной помощи, которая начала работать в Украине с 1 декабря, вызвала массовое возмущение волонтерского сообщества. Больше месяца они требовали от властей отложить запуск, однако система все равно заработала, и теперь множество волонтеров застревают на границе и сталкиваются с кучей технических проблем новой программы.
Детальнее в ситуации разбирались Новини.LIVE.
Нововведения по ввозу гуманитарки
Основная суть нововведений — это перевод всех сведений в цифровой формат. Это должно упростить и ускорить прохождение границы для волонтеров, а также поможет избежать хищения и незаконного ввоза гуманитарной помощи.
Так что с 1 декабря волонтерские организации должны регистрироваться в Едином реестре получателей гуманитарной помощи и вводить туда данные о том, что они перевозят.
Декларация для перевозки будет формироваться автоматически после внесения в базу перечня товаров, которые планируется ввезти. Эта декларация будет иметь уникальный код и будет действовать в течение 30 дней с момента создания.
В общем, новая система должна упростить жизнь волонтерам — ведь не будет гарантийных писем, справок, запросов и другой бюрократии. Однако не так случилось, как думалось.
Первые проблемы с ввозом гумпомощи
Скандальная публикация Елены Новиковой разлетелась соцсетями в первый же день работы новой системы. Волонтеры, работающие вместе с Еленой, одними из первых проходили границу по новым правилам.
"1 декабря ровно в 12 часов таможня превратилась в тыкву. Все стало, ничего не двигалось. Потому что по состоянию на 1 декабря зарегистрировано в системе было около 20 волонтерских организаций всего. Вы прекрасно знаете, что в Украине их несколько тысяч", — рассказала Новини.LIVE Елена.
Коллеги-волонтерки Елены из-за погодных условий не успели пересечь границу до 00:00, поэтому должны были сразу зарегистрироваться в новой системе. Однако система просто не работала.
На пост волонтерки отреагировала в соцсетях министр соцполитики Оксана Жолнович. Мол, ошибку допустили сами волонтеры.
"Согласно нормам закона, организация, которая не внесена в реестр, не может быть получателем гуманитарной помощи. Такая организация не имела законных оснований ввозить гуманитарную помощь, не будучи получателем", — написала Жолнович.
Однако волонтер Елена убеждена — проблема в самой системе, которая должна быть автоматической, но точно таковой не является.
"Чтобы на следующий день, 1 декабря, попасть в эту систему, президенту и юристу нашего фонда понадобилось почти 5 часов на телефоне с Министерством социальной политики, чтобы вручную каждый запрос пропихнуть в систему, чтобы она нас приняла как организацию, зарегистрировала и выдала уникальный код", — поделилась волонтер.
Что не так с новой системой
Наибольшая сложность нововведений — это сырая система, без достаточного периода тестирования.
"Ее выкатили к людям, когда она была не оттестована, у нас не было периода тестирования этой системы с волонтерами, пересекающими границу. Нам ее показывали перед запуском, но так, чтобы зайти в нее, залогиниться и пройти все этапы, которые должны пройти волонтеры, у нас не было такой возможности, и мы говорили об этом Министерству социальной политики не раз", — рассказала Елена Новикова.
К тому же самих таможенников также нужно было научить пользованию системой. Их обучение было запланировано на 1 декабря в 16:00. То есть 16 часов таможенники работали, по сути, без понимания системы.
Из-за нововведений таможенники также не имели большого энтузиазма. И это сильно отразилось на их отношении к волонтерам, проходящим границу.
К счастью, эту ситуацию удалось уладить.
"Со мной сразу же после ночи 1 декабря связался глава Львовской таможни, который извинялся за инцидент, связанный с неэтичностью работников таможни", — сообщила волонтер.
Однако, добавляет Елена, проблему с самой системой не решили до сих пор:
"Судя по тому, что все просят о помощи и все горячие линии заняты, люди пытаются зарегистрироваться, но автоматически автоматическая система не работает — только в ручном режиме."
Это при том, что на поддержку баз данных Министерства соцполитики было потрачено 12 миллионов гривен из бюджета. Те же базы, которые легли за первые 5 минут пользования системой, как сообщает волонтер.
Что будет дальше с ввозом гуммпомощи
Система, которая сейчас заработала, является чем-то средним между старой и новой. Всем волонтерам необходимо будет привыкать к новым правилам.
"Фактически мы все еще пользуемся бумажными декларациями, просто они изменили форму. О том, что форма декларации изменена, нас тоже не предупредили. В этой новой форме нужно внести данные из новой системы, в которой очень трудно зарегистрироваться. Дальше все внести, как мы вносили раньше, и заезжать", — рассказала Елена Новикова.
Из плюсов — горячая линия Минсоцполитики и чат поддержки работают хорошо. Все, кто сталкиваются с проблемами, могут обратиться за помощью.
Также пока во взвешенном состоянии находится вопрос отчетов. Потому как отчитываться по новой системе пока не понятно, а по старой уже нельзя, потому что новое постановление отменяет действие старого.
Между тем, волонтеры жалуются на усложнение им жизни — с одной стороны границы забастовки польских перевозчиков, а с другой — новое постановление. Однако ничего из этого не способно остановить украинских волонтеров, говорит Елена:
"Волонтеры очень злые. Поверьте, мы очень злые. Но это какие-то обычные граждане могли бы опустить руки. А ведь мы волонтеры — мы уже не первый год этим занимаемся."
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