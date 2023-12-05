Нові правила ввезення та обліку гуманітарної допомоги - що не так з новою системою

Ввезення гуманітарної допомоги. Фото: google.com

Нова система ввезення та обліку гуманітарної допомоги, яка почала працювати в Україні з 1 грудня, викликала масове обурення волонтерської спільноти. Більше місяця вони вимагали від влади відкласти запуск, однак система все одно запрацювала, і тепер безліч волонтерів застрягають на кордоні та стикаються з купою технічних проблем нової програми.

Детальніше в ситуації розбирались Новини.LIVE.

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Основна суть нововведень — це переведення всіх відомостей в цифровий формат. Це мало б спростити та пришвидшити проходження кордону для волонтерів, а також допоможе уникнути розкрадання та незаконного ввезення гуманітарної допомоги.

Тож від 1 грудня волонтерські організації мають реєструватися в в Єдиному реєстрі отримувачів гуманітарної допомоги та вводити туди дані про те, що вони перевозять.

Інфографіка про те, як завезти гуманітарку. Фото: Мінсоцполітики

Декларація для перевезення формуватиметься автоматично після внесення в базу переліку товарів, які планують завезти. Ця декларація матиме унікальний код та діятиме протягом 30 днів з моменту створення.

Загалом нова система мала б спростити життя волонтерам — адже не буде гарантійних листів, довідок, запитів та іншої бюрократії. Однак не так сталося, як гадалося.

Перші проблеми з ввезенням гумдопомоги

Скандальний допис Олени Новікової розлетівся соцмережами вже в перший же день роботи нової системи. Волонтери, які працюють разом з пані Оленою, одними з перших проходили кордон за новими правилами.

Допис Олени Новікової в соцмережах. Фото: скріншот

"1 грудня рівно о 12 годині митниця перетворилась на гарбуз. Усе стало, нічого не рухалось. Тому що станом на 1 грудня зареєстровано в системі було близько 20 волонтерських організацій всього. Ви прекрасно знаєте, що в Україні їх декілька тисяч", — розповіла Новини.LIVE пані Олена.

Колеги-волонтерки Олени через погодні умови не встигли перетнути кордон до 00:00, тож мусили одразу реєструватися в новій системі. Однак система просто не працювала.

Допис Олени Новікової. Фото: скріншот

На пост волонтерки відреагувала в соцмережах міністерка соцполітики Оксана Жолнович. Мовляв, помилки припустились самі волонтери.

"Згідно з нормами закону, організація яка не внесена в реєстр не може бути отримувачем гуманітарної допомоги. Така організація не мала законних підстав ввозити гуманітарну допомогу, не будучи отримувачем", — написала Жолнович.

Коментар міністерки соцполітики Оксани Жолнович. Фото: скріншот

Однак волонтерка пані Олена переконана — проблема в самій системі, яка мала б бути автоматичною, але точно такою не є.

"Щоб наступного дня, 1 грудня, потрапити до цієї системи, президенту та юристу нашого фонду знадобилось майже 5 годин на телефоні з Міністерством соціальної політики, щоб вручну кожен запит пропхати в систему, щоб вона нас прийняла як організацію, зареєструвала і видала унікальний код", — поділилась волонтерка.

Що не так з новою системою

Найбільша складність нововведень — це сира система, без достатнього періоду тестування.

"Її викотили до людей, коли вона була не відтестована, у нас не було періоду тестування цієї системи з волонтерами, з тими, хто перетинає кордон. Нам її показували перед запуском, але так, щоб зайти в неї, залогінитися і пройти всі етапи, які повинні пройти волонтери, у нас не було такої можливості, і ми казали про це Міністерству соціальної політики не один раз", — розповіла Олена Новікова.

До того ж, самих митників також потрібно було навчити користуванню системою. Їхнє навчання було заплановано на 1 грудня о 16:00. Тобто 16 годин митники працювали, по суті, без розуміння системи.

Через нововведення митники також не мали великого ентузіазму. І це добряче відобразилось на їхньому ставленні до волонтерів, що проходять кордон.

Допис Олени Новікової. Фото: скріншот

На щастя, цю ситуацію вдалося залагодити.

"Зі мною зразу ж після ночі 1 грудня зв'язався очільник Львівської митниці, який перепрошував за інцидент, пов'язаний з неетичністю працівників митниці", — повідомила волонтерка.

Однак, додає пані Олена, проблему з самою системою не вирішили досі:

"Судячи з того, що всі просять про допомогу і всі гарячі лінії зайняті, люди намагаються реєструватися, але автоматично автоматична система не працює — тільки в ручному режимі."

Це при тому, що на підтримку баз даних Міністерства соцполітики було витрачено 12 мільйонів гривень з бюджету. Тих самих баз, які лягли за перші 5 хвилин користування системою, як повідомляє волонтерка.

Тендер на замовлення Мінсоцполітики. Фото: скріншот

Що буде далі з ввезенням гумдопомоги

Система, яка запрацювала наразі, є чимось середнім між старою та новою. Усім волонтерам необхідно буде призвичаюватись до нових правил.

"Фактично ми все ще користуємося паперовими деклараціями, просто вони змінили форму. Про те, що форма декларації змінена нас теж не попередили. У цій новій формі потрібно внести дані з нової системи, у якій дуже важко зареєструватися. Далі все внести, як ми вносили раніше і заїжджати", — розповіла Олена Новікова.

З плюсів — гаряча лінія Мінсоцполітики та чат підтримки працюють добре. Усі, хто стикаються з проблемами, мають змогу звернутись за допомогою.

Також поки що у підвішеному стані знаходиться питання звітів. Бо як звітувати за новою системою — поки не зрозуміло, а за старою вже не можна, тому що нова постанова скасовує дію старої.

Тим часом волонтери скаржаться на ускладнення їм життя — з одного боку кордону страйки польських перевізників, а з іншого — нова постанова. Однак нічого з цього не здатне зупинити українських волонтерів, каже пані Олена:

"Волонтери дуже злі. Повірте, ми дуже злі. Але це якісь пересічні громадяни могли б опустити руки. А ми ж волонтери — ми вже не перший рік цим займаємось."