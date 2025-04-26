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В Чернобыле строят фортификации из местных материалов

26 апреля 2025 19:06
Анна Сирык - Журналистка
Анна Сирык
Журналистка
В Чернобыле строят фортификации из опасных материалов
Чернобыльская АЭС. Фото: wikipedia.org
Анна Сирык - Журналистка
Анна Сирык
Журналистка

Радиационный фон в Чернобыле остается в норме. Однако, на территории все равно происходят изменения. В частности, строятся фортификационные сооружения из материалов, которые находятся внутри Зоны отчуждения.

Об этом журналистам Новини.LIVE рассказала радиобиолог и координатор проектов по гуманитарному разминированию Министерства экономики Украины Елена Паренюк.

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Радиобиолог Елена Паренюк рассказала, что радиационная ситуация в Чернобыле остается стабильной. Единственные изменения — это перераспределение из-за вынужденных мер безопасности Сил обороны.

"Происходит перераспределение из-за построения фортификационных сооружений. Но также, можем ли мы прийти к Силам обороны и сказать: "Пожалуйста, не делайте того, что вы здесь делаете, потому что у нас радионуклиды"? Вряд ли. Вряд ли, мы захотим такое сделать. Поэтому нам нужно жить в новой реальности, где будут строиться фортификационные сооружения из материалов, которые находятся внутри зоны отчуждения. Нам нужно посмотреть на то, какие последствия это будет иметь для окружающей среды. Минимизировать эти последствия", — рассказала Елена Паренюк.

Радиобиолог заверила, что для гражданских украинцев нет никакой угрозы. Однако, на вопрос, безопасно ли это для тех, кто строит сооружения в Чернобыле — ответа не было.

Напомним мы писали, что существует риск второго взрыва на ЧАЭС. Также Франция согласилась на проект по восстановлению энергетики на станции.

Чернобыльская АЭС радиация война в Украине Чернобыль фортификации
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