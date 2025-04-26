Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow У Чорнобилі будують фортифікаційні споруди з місцевих матеріалів arrow

У Чорнобилі будують фортифікаційні споруди з місцевих матеріалів

26 квітня 2025 19:06
Анна Сірик - Журналістка
Анна Сірик
Журналістка
У Чорнобилі будують фортифікації з небезпечних матеріалів
Чорнобильська АЕС. Фото: wikipedia.org
Анна Сірик - Журналістка
Анна Сірик
Журналістка

Радіаційний фон у Чорнобилі залишається в нормі. Однак, на території все одно відбуваються зміни. Зокрема, будуються фортифікаційні споруди з матеріалів, які знаходяться всередині Зони відчуження. 

Про це журналістам Новини.LIVE розповіла радіобіологиня і координаторка проєктів з гуманітарного розмінування Міністерства економіки України Олена Паренюк.

Реклама
Читайте також:

У Чорнобилі встановлюють захисні споруди 

Радіобіологиня Олена Паренюк розповіла, що радіаційна ситуація в Чорнобилі залишається стабільною. Єдині зміни — це перерозподіл через вимушені заходи безпеки Сил оборони. 

"Відбувається перерозподіл через побудову фортифікаційних споруд. Але також, чи можемо ми прийти до Сил оборони і сказати: "Будь ласка, не робіть того, що ви тут робите, тому що у нас радіонукліди"? Навряд. Навряд, ми захочемо таке зробити. Тому нам потрібно жити в новій реальності, де будуть будуватися фортифікаційні споруди з матеріалів, які знаходяться всередині зони відчуження. Нам потрібно подивитися на те, які наслідки це матиме для довкілля. Мінімізувати ці наслідки", — розповіла Олена Паренюк.

Радіобіологиня запевнила, що для цивільних українців немає ніякої загрози. Однак, на запитання, чи безпечно це для тих, хто будує споруди в Чорнобилі — відповіді не було. 

Нагадаємо ми писали, що існує ризик другого вибуху на ЧАЕС. Також Франція погодилась на проєкт щодо відновлення енергетики на станції. 

Чорнобильська АЕС радіація війна в Україні Чорнобиль фортифікації
Реклама

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

19:23 Заморозки та дощі — де в Україні завтра погіршиться погода

19:14 Зеленський сидів у першому ряду на похороні Папи попри протокол

19:08 Зустріч Трампа із Зеленським розірвала мережу мемами

18:57 Позбавлення студентів відстрочок — у МОН розповіли деталі

18:45 Зустріч Зеленського зі Стармером — які були теми розмови

Зеленський назвав гарантії безпеки для України поза блоком НАТО - 80x80

Зеленський назвав гарантії безпеки для України поза блоком НАТО

18:39 Тарифи на газ в Одесі — скільки коштуватиме послуга у травні

18:30 Лише для пенсіонерів — яку нову послугу придумали в lifecell

18:21 У Римі Зеленський обговорив з фон дер Ляєн шлях до ЄС

18:17 ІноЗМІ проаналізували стиль одягу Зеленського у Ватикані

18:10 Пільги в метро — для кого проїзд в травні буде безплатним

19:23 Заморозки та дощі — де в Україні завтра погіршиться погода

19:14 Зеленський сидів у першому ряду на похороні Папи попри протокол

19:08 Зустріч Трампа із Зеленським розірвала мережу мемами

18:57 Позбавлення студентів відстрочок — у МОН розповіли деталі

18:45 Зустріч Зеленського зі Стармером — які були теми розмови

Зеленський назвав гарантії безпеки для України поза блоком НАТО - 80x80

Зеленський назвав гарантії безпеки для України поза блоком НАТО

18:39 Тарифи на газ в Одесі — скільки коштуватиме послуга у травні

18:30 Лише для пенсіонерів — яку нову послугу придумали в lifecell

18:21 У Римі Зеленський обговорив з фон дер Ляєн шлях до ЄС

18:17 ІноЗМІ проаналізували стиль одягу Зеленського у Ватикані

18:10 Пільги в метро — для кого проїзд в травні буде безплатним

07:32 Відрахування з аспірантури та зміни для студентів, — інтервʼю

25 квітня

22:33 Посівна на Одещині — чи буде Україна із зерном

06:33 Ліки в аптеках подешевшали на 27% — реакція одеситів

24 квітня

19:47 Ціни в одеських магазинах — що подешевшало після свята

06:33 Економічні реалії — чи виграє Україна від світової кризи

23 квітня

22:33 Курсова турбулентність — що робити з доларом і євро

07:17 Наскільки реальним є перемир'я з Росією — що думають одесити

22 квітня

22:33 Вибори під час війни в Україні — ризики, загрози та дилеми

06:33 Перемир'я України та РФ — як воно вплине на перебіг війни

21 квітня

20:17 Таємна дипломатія США і РФ — чи є місце для України

Text

12:02 Російський опозиціонер Каспаров впевнений, що США та РФ ведуть таємні переговори

9 листопада 2023
Text

10:00 H&M повернувся — у яких ТРЦ відкрились магазини, які враження покупців та ціни на одяг

6 лютого 2024
Text

15:00 Український тиждень у Вашингтоні — підсумки від Новини.LIVE

Text

17:00 Барабаш назвав кількість цивільних, які продовжують залишатися в Авдіївці

27 лютого 2024
Text

21:43 Експерт пояснив наміри Кремля воювати з НАТО через слова Макрона

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

Мобілізація 50-60-річних у квітні 2025 — які нюанси слід знати

17 квітня 2025

На чому заробляють українці в Польщі — найпопулярніший бізнес

22 квітня 2025

Суворі правила на кордоні — у кого можуть відібрати валюту у 2025

18 квітня 2025

Скільки яєць має бути у великодньому кошику — символічна цифра

Чому білити дерева суворо заборонено — має знати кожен

19 квітня 2025

Люди з III групою інвалідності — які пільги надаватимуть в травні

16 квітня 2025

Повернення кнопкових телефонів — чому варто перейти на них

17 квітня 2025

Німеччина виплатить українцям до 20 тис. євро — подробиці

21 квітня 2025

Коли садити кабачки й огірки навесні 2025 — місячний календар

13 квітня 2025

Ліниві деруни без тертки — смачніше за класичні