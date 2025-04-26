У Чорнобилі будують фортифікації з небезпечних матеріалів

Чорнобильська АЕС. Фото: wikipedia.org

Радіаційний фон у Чорнобилі залишається в нормі. Однак, на території все одно відбуваються зміни. Зокрема, будуються фортифікаційні споруди з матеріалів, які знаходяться всередині Зони відчуження.

Про це журналістам Новини.LIVE розповіла радіобіологиня і координаторка проєктів з гуманітарного розмінування Міністерства економіки України Олена Паренюк.

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Радіобіологиня Олена Паренюк розповіла, що радіаційна ситуація в Чорнобилі залишається стабільною. Єдині зміни — це перерозподіл через вимушені заходи безпеки Сил оборони.

"Відбувається перерозподіл через побудову фортифікаційних споруд. Але також, чи можемо ми прийти до Сил оборони і сказати: "Будь ласка, не робіть того, що ви тут робите, тому що у нас радіонукліди"? Навряд. Навряд, ми захочемо таке зробити. Тому нам потрібно жити в новій реальності, де будуть будуватися фортифікаційні споруди з матеріалів, які знаходяться всередині зони відчуження. Нам потрібно подивитися на те, які наслідки це матиме для довкілля. Мінімізувати ці наслідки", — розповіла Олена Паренюк.

Радіобіологиня запевнила, що для цивільних українців немає ніякої загрози. Однак, на запитання, чи безпечно це для тих, хто будує споруди в Чорнобилі — відповіді не було.

Нагадаємо ми писали, що існує ризик другого вибуху на ЧАЕС. Також Франція погодилась на проєкт щодо відновлення енергетики на станції.