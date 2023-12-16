Работа ПВО. Фото: скриншот из видео

Сегодня вечером, 16 декабря, в некоторых областях Украины объявили воздушную тревогу. Сейчас существует угроза баллистического вооружения.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

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Украинцев призвали не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

"Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена тревога! Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги! Направляйтесь в укрытие", — говорится в сообщении.

Пост Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

Сейчас карта тревог выглядит так:

Карта тревог. Фото: alerts.in.ua

Напомним, в ночь на 16 декабря российские оккупанты нанесли артиллерийские и минометные удары по Харьковщине. В Изюмском районе произошел взрыв неизвестного взрывоопасного предмета. В руках 15-летнего подростка сдетонировала взрывчатка. Парень получил взрывные травмы обеих рук.