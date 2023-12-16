У деяких областях України оголосили повітряну тривогу

Робота ППО. Фото: скриншот з відео

Сьогодні ввечері, 16 грудня, в деяких областях України оголосили повітряну тривогу. Наразі існує загроза балістричного озброєння.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

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Українців закликали не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

"Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена тривога! Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги! Прямуйте в укриття", — йдеться у повідомленні.

Допис Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Наразі карта тривог має такий вигляд:

Карта тривог. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, в ніч проти 16 грудня російські окупанти завдали артилерійських та мінометних ударів по Харківщині. В Ізюмському районі стався вибух невідомого вибухонебезпечного предмета. В руках 15-річного підлітка здетонувала вибухівка. Хлопець отримав вибухові травми обох рук.