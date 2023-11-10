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В некоторых областях Украины объявили воздушную тревогу — какая угроза

10 ноября 2023 21:09
обновлено: 21:57
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В некоторых областях Украины объявили воздушную тревогу — какая угроза
Беспилотник в небе. Фото: росСМИ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В некоторых областях Украины вечером, 10 ноября, объявили воздушную тревогу. Людей призвали находиться в укрытиях.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

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В Воздушных силах ВСУ рассказали, что существует угроза применения ударных беспилотников.

"Движение ударных БпЛА в северо-западном направлении", — говорится в сообщении.

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Пост Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

Сейчас карта тревог выглядит так:

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Карта воздушных тревог. Фото: alerts.in.ua

Обновлено 21:18. Зафиксированы вражеские беспилотники типа Shahed из акватории Черного моря в направлении Одесской области.

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Пост Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

Обновлено 21:30. Российские беспилотники заходят в воздушное пространство Украины на юге Сумской области из Белгородской области.

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Пост Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

Обновлено 21:41. Вражеские БпЛА зафиксированы в Полтавской области. Они летят в направлении Миргорода.

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Пост Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

Обновлено 21:54. Беспилотники российских оккупантов движутся в направлении города Смела. Людей призвали находиться в укрытиях.

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Пост Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

Карта тревог выглядит так:

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Карта воздушных тревог. Фото: alerts.in.ua

Напомним, сегодня вечером, 10 ноября, российские оккупанты атаковали Одесскую область. В результате вражеской атаки пострадали три человека.

Также мы писали, что армия РФ обстреляла село Богатырь Волновахского района Донецкой области из РСЗО "Смерч", в результате этого погибли три человека. Произошло это 7 ноября в 19:45.

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