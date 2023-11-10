В некоторых областях Украины объявили воздушную тревогу — какая угроза
В некоторых областях Украины вечером, 10 ноября, объявили воздушную тревогу. Людей призвали находиться в укрытиях.
Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.
Воздушная тревога в Украине
В Воздушных силах ВСУ рассказали, что существует угроза применения ударных беспилотников.
"Движение ударных БпЛА в северо-западном направлении", — говорится в сообщении.
Сейчас карта тревог выглядит так:
Обновлено 21:18. Зафиксированы вражеские беспилотники типа Shahed из акватории Черного моря в направлении Одесской области.
Обновлено 21:30. Российские беспилотники заходят в воздушное пространство Украины на юге Сумской области из Белгородской области.
Обновлено 21:41. Вражеские БпЛА зафиксированы в Полтавской области. Они летят в направлении Миргорода.
Обновлено 21:54. Беспилотники российских оккупантов движутся в направлении города Смела. Людей призвали находиться в укрытиях.
Карта тревог выглядит так:
Напомним, сегодня вечером, 10 ноября, российские оккупанты атаковали Одесскую область. В результате вражеской атаки пострадали три человека.
Также мы писали, что армия РФ обстреляла село Богатырь Волновахского района Донецкой области из РСЗО "Смерч", в результате этого погибли три человека. Произошло это 7 ноября в 19:45.
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