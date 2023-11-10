У деяких областях України оголосили повітряну тривогу — яка загроза

Безпілотник в небі. Фото: росЗМІ

У деяких областях України ввечері, 10 листопада, оголосили повітряну тривогу. Людей закликали перебувати в укриттях.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

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У Повітряних силах ЗСУ розповіли, що наразі існує загроза застосування ударних безпілотників.

"Рух ударних БпЛА у північно-західному напрямку", — йдеться у повідомленні.

Допис Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Наразі карта тривог має такий вигляд:

Карта повітряних тривог. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 21:18. Зафіксовано ворожі безпілотники типу Shahed з акваторії Чорного моря у напрямку Одеської області.

Допис Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Оновлено 21:30. Російські безпілотники заходять у повітряний простір України на півдні Сумської області з Бєлгородської області.

Допис Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Оновлено 21:41. Ворожі БпЛА зафіксовано в Полтавській області. Вони летять у напрямку Миргорода.

Допис Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, сьогодні ввечері, 10 листопада, російські окупанти атакували Одеську область. Внаслідок ворожої атаки постраждали троє людей.

Також ми писали, що армія РФ обстріляла село Багатир Волноваського району, що на Донеччині, з РСЗВ "Смерч", внаслідок цього загинули три людини. Сталося це 7 листопада о 19:45.