У деяких областях України оголосили повітряну тривогу — яка загроза
У деяких областях України ввечері, 10 листопада, оголосили повітряну тривогу. Людей закликали перебувати в укриттях.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
Повітряна тривога в Україні
У Повітряних силах ЗСУ розповіли, що наразі існує загроза застосування ударних безпілотників.
"Рух ударних БпЛА у північно-західному напрямку", — йдеться у повідомленні.
Наразі карта тривог має такий вигляд:
Оновлено 21:18. Зафіксовано ворожі безпілотники типу Shahed з акваторії Чорного моря у напрямку Одеської області.
Оновлено 21:30. Російські безпілотники заходять у повітряний простір України на півдні Сумської області з Бєлгородської області.
Оновлено 21:41. Ворожі БпЛА зафіксовано в Полтавській області. Вони летять у напрямку Миргорода.
Нагадаємо, сьогодні ввечері, 10 листопада, російські окупанти атакували Одеську область. Внаслідок ворожої атаки постраждали троє людей.
Також ми писали, що армія РФ обстріляла село Багатир Волноваського району, що на Донеччині, з РСЗВ "Смерч", внаслідок цього загинули три людини. Сталося це 7 листопада о 19:45.
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