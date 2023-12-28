В некоторых областях Украины объявили воздушную тревогу — какая угроза
28 декабря 2023 12:13
Система оповещения. Фото: Pixabay
Сегодня днем, 28 декабря, в некоторых областях Украины объявили воздушную тревогу. Сейчас опасность есть для таких областей: Киевская, Черкасская, Кировоградская, Николаевская, Днепропетровская, Запорожская и Херсонская.
Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.
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"Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена тревога!" — говорится в сообщении.
Людей призвали не игнорировать сигналы воздушной тревоги.
Сейчас карта тревог выглядит так:
Напомним, сегодня российские оккупанты ударили по Волчанску Харьковской области. В результате атаки погибла одна женщина, а еще одна получила ранения.
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