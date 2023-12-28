В некоторых областях Украины объявили воздушную тревогу — какая угроза

Система оповещения. Фото: Pixabay

Сегодня днем, 28 декабря, в некоторых областях Украины объявили воздушную тревогу. Сейчас опасность есть для таких областей: Киевская, Черкасская, Кировоградская, Николаевская, Днепропетровская, Запорожская и Херсонская.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

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"Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена тревога!" — говорится в сообщении.

Пост Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

Людей призвали не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Сейчас карта тревог выглядит так:

Карта тревог. Фото: alerts.in.ua

Напомним, сегодня российские оккупанты ударили по Волчанску Харьковской области. В результате атаки погибла одна женщина, а еще одна получила ранения.