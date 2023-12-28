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В некоторых областях Украины объявили воздушную тревогу — какая угроза

28 декабря 2023 12:13
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В некоторых областях Украины объявили воздушную тревогу — какая угроза
Система оповещения. Фото: Pixabay
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Сегодня днем, 28 декабря, в некоторых областях Украины объявили воздушную тревогу. Сейчас опасность есть для таких областей: Киевская, Черкасская, Кировоградская, Николаевская, Днепропетровская, Запорожская и Херсонская.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

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"Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена тревога!" — говорится в сообщении.

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Пост Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

Людей призвали не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Сейчас карта тревог выглядит так:

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Карта тревог. Фото: alerts.in.ua

Напомним, сегодня российские оккупанты ударили по Волчанску Харьковской области. В результате атаки погибла одна женщина, а еще одна получила ранения.

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