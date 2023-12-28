У деяких областях України оголосили повітряну тривогу — яка загроза
28 грудня 2023 12:13
Система оповіщення. Фото: Pixabay
Сьогодні вдень, 28 грудня, у деяких областях України оголосили повітряну тривогу. Наразі небезпека є для таких областей: Київська, Черкаська, Кіровоградська, Миколаївська, Дніпропетровська, Запорізька та Херсонська.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
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"Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена тривога!" — йдеться у повідомленні.
Людей закликали не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.
Наразі карта тривог має такий вигляд:
Нагадаємо, сьогодні російські окупанти вдарили по Вовчанську Харківської області. Внаслідок атаки загинула одна жінка, а ще одна отримала поранення.
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