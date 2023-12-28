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У деяких областях України оголосили повітряну тривогу — яка загроза

28 грудня 2023 12:13
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У деяких областях України оголосили повітряну тривогу — яка загроза
Система оповіщення. Фото: Pixabay
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сьогодні вдень, 28 грудня, у деяких областях України оголосили повітряну тривогу. Наразі небезпека є для таких областей: Київська, Черкаська, Кіровоградська, Миколаївська, Дніпропетровська, Запорізька та Херсонська.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

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"Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена тривога!" — йдеться у повідомленні.

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Допис Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Людей закликали не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Наразі карта тривог має такий вигляд:

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Карта тривог. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, сьогодні російські окупанти вдарили по Вовчанську Харківської області. Внаслідок атаки загинула одна жінка, а ще одна отримала поранення.

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