В Днепре произошел очередной поджог машины военных ВСУ

Остатки автомобиля после пожара. Фото: Скриншот

В Днепре сожгли авто военнослужащие 93-й бригады "Холодный Яр" Алины Карнауховой. Машина сгорела дотла и это уже не первый поджог в городе.

Об этом сообщает сама Алина в Facebook.

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По словам Алины Карнауховой, к поджогу скорее всего причастны местные наркоманы, которых через Telegram нанимают российские оккупанты.

"Знаю, что это только железо, но моя злость и отчаяние, в первую очередь не о том, что мы остались без тачки и часть задач которые должны быть выполнены очень подвиснут. Моя злоба об обществе, в котором и дальше формируются моральные уроды, что делают это, системно и методично", — написала Алина.

Сообщается, что этот автомобиль участвовал в боях на Донетчине и принадлежал непосредственно подразделению.

"Именно здесь, в тылу, где военные должны чувствовать себя спокойно и иметь время на отдых от постоянного напряжения и опасности — мы получаем нож в спину", — отмечает украинская защитница.

Кстати, это уже не первый поджог авто бойцов ВСУ в Днепре. Ранее злоумышленники подожгли на СТО машину, которую владелец должен был отдать на фронт.