Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow У дівчини-захісниці з "Холодного Яру" згоріло авто — черговий підпал у Дніпрі arrow

У дівчини-захісниці з "Холодного Яру" згоріло авто — черговий підпал у Дніпрі

9 вересня 2024 05:44
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор
У Дніпрі стався черговий підпал машини військових ЗСУ
Залишки авто після пожежі. Фото: Скриншот
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор

У Дніпрі спалили авто військовослужбовиці 93-ї бригади "Холодний Яр" Аліни Карнаухової. Машина згоріла вщент і це вже не перший підпал у місті.

Про це повідомляє сама Аліна у Facebook.

Читайте також:

Що каже сама захисниця України

За словами Аліни Карнаухової, до підпалу скоріше за все причетні місцеві наркомани, яких через Telegram наймають російські окупанти. 

"Знаю, що то лише залізо, але моя злість і розпач, в першу чергу не про те, що ми залишились без тачки і частина задач які мають бути виконані дуже підвиснуть. Моя злість про суспільство, в якому і надалі формуються моральні уроди, що роблять це, системно і методично", — написала Аліна.

Повідомляється, що ця автівка брала участь у боях на Донеччині та належала безпосередньо підрозділу.

"Саме тут, в тилу, де військові мали б почуватися спокійно та мати час на відпочинок від постійної напруги та небезпеки — ми отримуємо ніж в спину", — зазначає українська захисниця. 

До речи, це вже не перший підпал авто бійців ЗСУ у Дніпрі. Раніше зловмисники підпалили на СТО машину, яку власник мав віддати на фронт. 

Також важливі новини дня по темі:

 

ЗСУ Дніпро авто Дніпропетровська область підпал війна в Україні

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

06:10 Пенсія для українців у Польщі — хто має право на виплати та як оформити

06:05 Розвалиться і без удару ЗСУ — партизани АТЕШ показали жахливий стан Кримського мосту

06:01 Ощадбанк понад рік не може розблокувати рахунок через виконавче провадження — досвід клієнта

Ексклюзив

05:50 Ветерани війни розповіли про реакцію суспільства на протези ніг та рук

05:46 Українські дрони та російські літаки — мер Нової Каховки розповів про ситуацію в небі над містом

Ремонт синьої гілки метро коштував киянам більше, ніж ремонт всіх укриттів за рік - 80x80

Ремонт синьої гілки метро коштував киянам більше, ніж ремонт всіх укриттів за рік

05:44 У дівчини-захісниці з "Холодного Яру" згоріло авто — черговий підпал у Дніпрі

05:05 Тепло, але з дощами та грозами — прогноз погоди від синоптиків на сьогодні

04:30 Як відбувається мобілізація переселенців з ТОТ — юрист роз'яснив всі нюанси

04:24 У ДТП разом з дружиною загинув Ярослав "Локі" Олійник — боронив Україну та навчав пілотів дронів

03:26 На фронті потрібні особливі хірурги — кого запрошують до полку "Азов"

06:10 Пенсія для українців у Польщі — хто має право на виплати та як оформити

06:05 Розвалиться і без удару ЗСУ — партизани АТЕШ показали жахливий стан Кримського мосту

06:01 Ощадбанк понад рік не може розблокувати рахунок через виконавче провадження — досвід клієнта

Ексклюзив

05:50 Ветерани війни розповіли про реакцію суспільства на протези ніг та рук

05:46 Українські дрони та російські літаки — мер Нової Каховки розповів про ситуацію в небі над містом

Ремонт синьої гілки метро коштував киянам більше, ніж ремонт всіх укриттів за рік - 80x80

Ремонт синьої гілки метро коштував киянам більше, ніж ремонт всіх укриттів за рік

05:44 У дівчини-захісниці з "Холодного Яру" згоріло авто — черговий підпал у Дніпрі

05:05 Тепло, але з дощами та грозами — прогноз погоди від синоптиків на сьогодні

04:30 Як відбувається мобілізація переселенців з ТОТ — юрист роз'яснив всі нюанси

04:24 У ДТП разом з дружиною загинув Ярослав "Локі" Олійник — боронив Україну та навчав пілотів дронів

03:26 На фронті потрібні особливі хірурги — кого запрошують до полку "Азов"

Ексклюзив

06:23 Гроші знайшлися — чому Рада відмовилася підвищувати податки та чиїм коштом фінансуватимуть армію

6 вересня 2024

20:09 Доля казкового тунелю в Одесі — який він має вигляд сьогодні

17:27 Причини мовних скандалів в Одесі — думка містян

5 вересня 2024

18:33 Донатять, але не всі й не завжди — кого найчастіше підтримують одесити

4 вересня 2024
Ексклюзив

18:41 Україна може залишитися без свіжих овочів та фруктів вже цієї зими — відома причина

06:40 Скільки коштує 1 кг чормету — ціни на брухт в Україні у вересні

06:30 В Україні почали зростати ціни на соняшник — скільки коштує 1 тонна зерна у вересні

3 вересня 2024
Ексклюзив

19:27 Воюй або працюй — хто може претендувати на економічне бронювання

Новина з фото

06:56 Перевіряємо гаманці — ТОП-15 цінних монет України

06:40 В Україні стрімко зростають ціни на дорогоцінні метали — скільки коштує 1 г золота у вересні

Text

21:32 Дебати між Трампом та Гарріс — що порадила лідерка демократів кандидатам у президенти США

Text

17:53 У нас немає мобілізованих — у Третій штурмовій дали поради тим, хто хоче приєднатися до війська

Text

12:38 У Третій штурмовій розкрили секрет ефективності свого підрозділу

7 вересня 2024
Text

22:15 Республіканець Креншоу розкрив плани Трампа щодо України у разі його перемоги на виборах

Text

19:57 США дозволять удари далекобійною зброєю по Росії — конгресмени склали лист

Text

13:25 Табах заявив, що в України вкрали 9 млрд доларів на зброю

Text

13:14 Експерт оцінив перебіг операції ЗСУ в Курській області та назвав ймовірні наслідки

Text

10:02 Табах пояснив, чи матиме Росія вплив на вибори президента США

6 вересня 2024
Text

21:00 Як зростання курсу долара у 2024 році вплине на українців — розслідування "Наша Справа"

Text

17:50 Прощання із загиблою сім'єю у Львові та розстріл українських полонених — ефір Вечір.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:10 Пенсії підвищать у вересні — хто з українців отримає на 450 грн більше

4 вересня 2024

07:30 Бізнес може бронювати працівників, але є нюанси — за яких умов можуть лишити бронювання

29 серпня 2024

09:31 Зінченко дізнався, у якому клубі проведе наступний сезон — це не Арсенал

12:22 Операція ЗСУ у Курській області виявилась невдалою, під загрозою Покровськ, — Forbes

30 серпня 2024

08:31 Шахтар замінить Пушича відомим тренером — про кого йдеться

4 вересня 2024
Новина з відео

21:39 Українців жорстко каратимуть за відмову ТЦК пред'являти ВОД — що загрожує

28 серпня 2024

10:31 З осені повістки вручатимуть по-новому — що зміниться у мобілізації

29 серпня 2024

03:20 "Азов" пропонує роботу водіям з правами категорії С та СЕ — які умови та вимоги

28 серпня 2024

09:31 Шапаренко піде з Динамо до кінця трансферного вікна — відомо, де гратиме українець

2 вересня 2024

12:21 Путін знову заговорив про мирні переговори з Україною — що каже