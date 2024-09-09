У Дніпрі стався черговий підпал машини військових ЗСУ

Залишки авто після пожежі. Фото: Скриншот

У Дніпрі спалили авто військовослужбовиці 93-ї бригади "Холодний Яр" Аліни Карнаухової. Машина згоріла вщент і це вже не перший підпал у місті.

Про це повідомляє сама Аліна у Facebook.

Читайте також:

Що каже сама захисниця України

За словами Аліни Карнаухової, до підпалу скоріше за все причетні місцеві наркомани, яких через Telegram наймають російські окупанти.

"Знаю, що то лише залізо, але моя злість і розпач, в першу чергу не про те, що ми залишились без тачки і частина задач які мають бути виконані дуже підвиснуть. Моя злість про суспільство, в якому і надалі формуються моральні уроди, що роблять це, системно і методично", — написала Аліна.

Повідомляється, що ця автівка брала участь у боях на Донеччині та належала безпосередньо підрозділу.

"Саме тут, в тилу, де військові мали б почуватися спокійно та мати час на відпочинок від постійної напруги та небезпеки — ми отримуємо ніж в спину", — зазначає українська захисниця.

До речи, це вже не перший підпал авто бійців ЗСУ у Дніпрі. Раніше зловмисники підпалили на СТО машину, яку власник мав віддати на фронт.