Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow В Дії появится интерактивная карта с информацией об имеющихся укрытиях arrow

В Дії появится интерактивная карта с информацией об имеющихся укрытиях

19 декабря 2023 17:56
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
В Дії появится интерактивная карта с информацией об имеющихся укрытиях
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Фото: Telegram/Шмыгаль
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В приложении "Дії" появится информация о наличии укрытий в виде интерактивной карты. Соответствующее постановление было принято Кабинетом Министров Украины 19 декабря.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Читайте также:

Информация об укрытиях в "Дії"

"Информация о наличии укрытий будет доступна через Дію в виде интерактивной карты", — написал он.

Известно, что сегодня было принято постановление, уточняющее требования к обустройству защитных сооружений гражданской защиты.

Речь идет о нормах пешеходной доступности, четком учете укрытий государством, громадами и предприятиями, аккумулировании данных в Информационной системе, за которую ответственна ГСЧС и которая интегрирована с другими государственными реестрами.

"Каждый украинец сможет оценить состояние укрытия, направить жалобу или подать свое предложение. Аналогичная система уже работает по пунктам несокрушимости", — добавил Шмыгаль.

null
Скриншот поста Шмыгаля

Напомним, что у "Дії" появится возможность покупки-продажи автомобилей. Эта услуга станет доступной для украинцев уже в полночь.

Также мы писали, что Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал, что в "Дії" появится новая функция — обмен сертификата на жилье онлайн. Она заработает сегодня в полночь, и первая неделя будет тестовой.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

18:05 Экс-командир "Азова" Жорин резко отреагировал на призывы отправить на фронт работников ТЦК

13:58 Работники ТЦК провели рейд на один из крупнейших рынков Киева

17:10 Клиенты Ощадбанка 1 января могут остаться без денег — в чем причина

19:17 Экс-командир ответил, сколько украинцев необходимо мобилизовать в 2024 году

01:22 Кого не заберут на войну — 10 категорий граждан, которых нельзя мобилизовать на фронт

Проигрываем войну или принимаем сложное решение — что в Раде думают о мобилизации женщин - 80x80

Проигрываем войну или принимаем сложное решение — что в Раде думают о мобилизации женщин

05:42 Американское издание назвало кратчайший путь к победе Украины

06:40 Цены на металлолом в декабре. Сколько стоит 1 кг черного металла в Украине

08:43 Украинцы могут получить 5 тыс. грн от ПриватБанка — что нужно успеть до 31 декабря

22:43 Некоторые украинцы могут потерять бронь от мобилизации — кого касается

23:30 Тарифы на газ в 2024 году изменятся — стали известны цены на январь

Актуальное по теме