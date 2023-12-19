В Дії появится интерактивная карта с информацией об имеющихся укрытиях

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Фото: Telegram/Шмыгаль

В приложении "Дії" появится информация о наличии укрытий в виде интерактивной карты. Соответствующее постановление было принято Кабинетом Министров Украины 19 декабря.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Читайте также:

Информация об укрытиях в "Дії"

"Информация о наличии укрытий будет доступна через Дію в виде интерактивной карты", — написал он.

Известно, что сегодня было принято постановление, уточняющее требования к обустройству защитных сооружений гражданской защиты.

Речь идет о нормах пешеходной доступности, четком учете укрытий государством, громадами и предприятиями, аккумулировании данных в Информационной системе, за которую ответственна ГСЧС и которая интегрирована с другими государственными реестрами.

"Каждый украинец сможет оценить состояние укрытия, направить жалобу или подать свое предложение. Аналогичная система уже работает по пунктам несокрушимости", — добавил Шмыгаль.

Скриншот поста Шмыгаля

Напомним, что у "Дії" появится возможность покупки-продажи автомобилей. Эта услуга станет доступной для украинцев уже в полночь.

Также мы писали, что Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал, что в "Дії" появится новая функция — обмен сертификата на жилье онлайн. Она заработает сегодня в полночь, и первая неделя будет тестовой.