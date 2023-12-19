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У Дії з'явиться інтерактивна мапа з інформацією про наявні укриття

19 грудня 2023 17:56
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
У Дії з'явиться інтерактивна мапа з інформацією про наявні укриття
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Фото: Telegram/Шмигаль
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

У застосунку "Дія" з'явиться інформація про наявність укриттів у вигляді інтерактивної мапи. Відповідну постанову ухвалив Кабінет Міністрів України 19 грудня.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

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"Інформація про наявність укриттів буде доступна через Дію у вигляді інтерактивної мапи", — написав він.

Відомо, що сьогодні ухвалили постанову, що уточнює вимоги до облаштування захисних споруд цивільного захисту.

Йдеться про норми пішохідної доступності, чіткий облік укриттів державою, громадами та підприємствами, акумулювання даних в Інформаційній системі, за яку відповідальна ДСНС і яка інтегрована з іншими державними реєстрами.

"Кожен українець зможе оцінити стан укриття, спрямувати скаргу або ж подати свою пропозицію. Аналогічна система вже працює щодо пунктів незламності", — додав Шмигаль.

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Скриншот допису Шмигаля

Нагадаємо, що у "Дії" з'явиться можливість купівлі-продажу автівок. Ця послуга стане доступною для українців вже опівночі.

Також ми писали, що Президент України Володимир Зеленський анонсував, що у "Дії" з'явиться нова функція — обмін сертифіката на житло онлайн. Вона запрацює сьогодні опівночі, і перший тиждень буде тестовим.

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