Взрыв. Фото (иллюстративный): Associated Press

В Днепре сообщают о взрывах . Ранее стало известно, что в сторону города летит ракета.

Об этом сообщает Суспільне.

Читайте также:

В Днепре слышны взрывы. Фото: скриншот

В Днепре были слышны взрывы

В Днепре было слышно несколько взрывов. Их причины и последствия выясняются.

Ранее в Украине несколько часов продолжалась воздушная тревога. Непосредственно в сторону Днепра летела как минимум одна ракета Х-59.

Уведомление о ракете. Фото: скриншот

Ранее мы сообщали, что в Запорожье были слышны взрывы. Их причины и последствия выясняются.

Напоминаем, что в результате ракетных ударов во Львове поврежден многоквартирный дом и гражданская инфраструктура.