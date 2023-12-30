В Днепре сообщают о взрывах
30 декабря 2023 11:57
Взрыв. Фото (иллюстративный): Associated Press
В Днепре сообщают о взрывах . Ранее стало известно, что в сторону города летит ракета.
Об этом сообщает Суспільне.
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В Днепре были слышны взрывы
В Днепре было слышно несколько взрывов. Их причины и последствия выясняются.
Ранее в Украине несколько часов продолжалась воздушная тревога. Непосредственно в сторону Днепра летела как минимум одна ракета Х-59.
Ранее мы сообщали, что в Запорожье были слышны взрывы. Их причины и последствия выясняются.
Напоминаем, что в результате ракетных ударов во Львове поврежден многоквартирный дом и гражданская инфраструктура.
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