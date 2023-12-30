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В Днепре сообщают о взрывах

30 декабря 2023 11:57
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
В Днепре сообщают о взрывах
Взрыв. Фото (иллюстративный): Associated Press
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

В Днепре сообщают о взрывах . Ранее стало известно, что в сторону города летит ракета.

Об этом сообщает Суспільне.

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В Днепре слышны взрывы. Фото: скриншот

В Днепре были слышны взрывы

В Днепре было слышно несколько взрывов. Их причины и последствия выясняются.

Ранее в Украине несколько часов продолжалась воздушная тревога. Непосредственно в сторону Днепра летела как минимум одна ракета Х-59.

война
Уведомление о ракете. Фото: скриншот

Ранее мы сообщали, что в Запорожье были слышны взрывы. Их причины и последствия выясняются.

Напоминаем, что в результате ракетных ударов во Львове поврежден многоквартирный дом и гражданская инфраструктура.

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