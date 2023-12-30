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У Дніпрі повідомляють про вибухи

30 грудня 2023 11:57
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
У Дніпрі повідомляють про вибухи
Вибух. Фото (ілюстративне): Associated Press
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

У Дніпрі повідомляють про вибухи. Раніше стало відомо, що в бік міста летить ракета.

Про це повідомляє Суспільне.

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У Дніпрі чутно вибухи. Фото: скриншот

У Дніпрі було чутно вибухи

У Дніпрі було чутно кілька вибухів. Їх причини та наслідки наразі з'ясовуються.

Раніше в Україні кілька годин тривала повітряна тривога. Безпосередньо в бік Дніпра летіла щонайменше одна ракета Х-59.

война
Повідомлення про ракету. Фото: скриншот

Раніше ми повідомляли, що у Запоріжжі було чутно вибухи. Наразі їх причини та наслідки з'ясовуються.

Нагадуємо, що внаслідок ракетних ударів у Львові пошкоджено багатоквартирний будинок та цивільну інфраструктуру.

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