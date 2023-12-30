У Дніпрі повідомляють про вибухи
30 грудня 2023 11:57
Вибух. Фото (ілюстративне): Associated Press
У Дніпрі повідомляють про вибухи. Раніше стало відомо, що в бік міста летить ракета.
Про це повідомляє Суспільне.
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У Дніпрі було чутно вибухи
У Дніпрі було чутно кілька вибухів. Їх причини та наслідки наразі з'ясовуються.
Раніше в Україні кілька годин тривала повітряна тривога. Безпосередньо в бік Дніпра летіла щонайменше одна ракета Х-59.
Раніше ми повідомляли, що у Запоріжжі було чутно вибухи. Наразі їх причини та наслідки з'ясовуються.
Нагадуємо, що внаслідок ракетних ударів у Львові пошкоджено багатоквартирний будинок та цивільну інфраструктуру.
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