Взрывы в Днепре 29 апреля - чем ударили оккупанты

В Днепре прогремели сильные взрывы — что известно
Взрывы в Днепре сейчас, 29 апреля, прозвучали во время воздушной тревоги. Оккупанты атаковали город беспилотниками.
Об этом сообщают мониторинговые Telegram-каналы.
Взрывы в Днепре
Серия взрывов в Днепре прогремела около 22:40. В городе и области раздается сигнал воздушной тревоги.
В Воздушных силах ВСУ предупреждали о движении российских ударных беспилотников типа "шахед".
"Группа "шахедов" движется в направлении Днепра", — говорилось в сообщении.
Также в Харькове вечером 29 апреля прогремели взрывы. Город атаковали российские беспилотники.
Ранее мы писали, что из нескольких сел Днепропетровской области власти объявили принудительную эвакуацию семей с детьми.
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