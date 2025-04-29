Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow В Днепре прогремели сильные взрывы — что известно arrow

В Днепре прогремели сильные взрывы — что известно

29 апреля 2025 22:52
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор
Взрывы в Днепре 29 апреля - чем ударили оккупанты
Взрыв в городе. Иллюстративное фото: ГСЧС
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор

Взрывы в Днепре сейчас, 29 апреля, прозвучали во время воздушной тревоги. Оккупанты атаковали город беспилотниками.

Об этом сообщают мониторинговые Telegram-каналы.

Реклама
Читайте также:

Взрывы в Днепре

Серия взрывов в Днепре прогремела около 22:40. В городе и области раздается сигнал воздушной тревоги.

Повітряна тривога
Карта воздушных тревог по состоянию на 22:20 29 апреля. Фото: alerts.in.ua

В Воздушных силах ВСУ предупреждали о движении российских ударных беспилотников типа "шахед".

"Группа "шахедов" движется в направлении Днепра", — говорилось в сообщении.

Вибухи у Дніпрі
Сообщение Воздушных сил ВСУ в Telegram

Также в Харькове вечером 29 апреля прогремели взрывы. Город атаковали российские беспилотники.

Ранее мы писали, что из нескольких сел Днепропетровской области власти объявили принудительную эвакуацию семей с детьми.

взрыв Днепр обстрелы война в Украине
Реклама

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

00:04 Усик рассказал детали разговора со Златаном Ибрагимовичем

29 апреля

23:57 Лубинец подтвердил, что к Рощиной были применены пытки

23:48 Атака БпЛА на Днепр — есть погибший, бушуют пожары

23:33 Трамп объяснил, что затрудняет Путину вести войну против Украины

23:30 Атака РФ на Харьков — десятки пострадавших и много повреждений

23:24 Зеленский подписал закон о помощи семьям погибших бойцов

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

23:05 В Харькове возросло количество пострадавших — среди них ребенок

22:52 В Днепре прогремели сильные взрывы — что известно

22:50 Зеленский анонсировал новые санкции для РФ — вечернее обращение

22:33 Туристическая Одесса во время войны — чем может удивить сегодня

00:04 Усик рассказал детали разговора со Златаном Ибрагимовичем

29 апреля

23:57 Лубинец подтвердил, что к Рощиной были применены пытки

23:48 Атака БпЛА на Днепр — есть погибший, бушуют пожары

23:33 Трамп объяснил, что затрудняет Путину вести войну против Украины

23:30 Атака РФ на Харьков — десятки пострадавших и много повреждений

23:24 Зеленский подписал закон о помощи семьям погибших бойцов

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

23:05 В Харькове возросло количество пострадавших — среди них ребенок

22:52 В Днепре прогремели сильные взрывы — что известно

22:50 Зеленский анонсировал новые санкции для РФ — вечернее обращение

22:33 Туристическая Одесса во время войны — чем может удивить сегодня

22:33 Туристическая Одесса во время войны — чем может удивить сегодня

28 апреля

22:33 Действительно ли война с Россией на финише — мнения одесситов

26 апреля

07:32 Отчисление из аспирантуры и изменения для студентов, — интервью

25 апреля

22:33 Посевная в Одесской области — будет ли Украина с зерном

06:33 Лекарства в аптеках подешевели на 27% — реакция одесситов

24 апреля

19:47 Цены в одесских магазинах — что подешевело после праздника

06:33 Экономические реалии — выиграет ли Украина от мирового кризиса

23 апреля

22:33 Курсовая турбулентность — что делать с долларом и евро

07:17 Насколько реально перемирие с Россией — что думают одесситы

22 апреля

22:33 Выборы во время войны в Украине — риски, угрозы и дилеммы

Text

12:02 Российский оппозиционер Каспаров уверен, что США и РФ ведут тайные переговоры

9 ноября 2023
Text

10:00 H&M вернулся – в каких ТРЦ открылись магазины, какие впечатления покупателей и цены на одежду

6 февраля 2024
Text

15:00 Украинская неделя в Вашингтоне — итоги от Новини.LIVE

Text

17:00 Барабаш назвал количество гражданских, которые продолжают оставаться в Авдеевке

27 февраля 2024
Text

21:43 Эксперт объяснил намерения Кремля воевать с НАТО из-за слов Макрона

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

Цветок смерти и одиночества — какое растение нельзя держать дома

17 апреля 2025

На чем зарабатывают украинцы в Польше — самый популярный бизнес

22 апреля 2025

Строгие правила на границе — у кого могут отобрать валюту в 2025

18 апреля 2025

Сколько яиц должно быть в корзине на Пасху — символическая цифра

Почему белить деревья строго запрещено — должен знать каждый

19 апреля 2025

Люди с III группой инвалидности — какие льготы будут в мае

21 апреля 2025

Когда сажать кабачки и огурцы весной 2025 — лунный календарь

16 апреля 2025

Возвращение кнопочных телефонов — почему стоит перейти на них

17 апреля 2025

Германия выплатит украинцам до 20 тыс. евро — подробности

27 апреля 2025

Звонят мошенники — какие номера телефона стоит сразу блокировать