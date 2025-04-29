Взрывы в Днепре 29 апреля - чем ударили оккупанты

Взрыв в городе. Иллюстративное фото: ГСЧС

Взрывы в Днепре сейчас, 29 апреля, прозвучали во время воздушной тревоги. Оккупанты атаковали город беспилотниками.

Об этом сообщают мониторинговые Telegram-каналы.

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Взрывы в Днепре

Серия взрывов в Днепре прогремела около 22:40. В городе и области раздается сигнал воздушной тревоги.

Карта воздушных тревог по состоянию на 22:20 29 апреля. Фото: alerts.in.ua

В Воздушных силах ВСУ предупреждали о движении российских ударных беспилотников типа "шахед".

"Группа "шахедов" движется в направлении Днепра", — говорилось в сообщении.

Сообщение Воздушных сил ВСУ в Telegram

Также в Харькове вечером 29 апреля прогремели взрывы. Город атаковали российские беспилотники.

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