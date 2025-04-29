Вибухи у Дніпрі 29 квітня — чим вдарили окупанти

У Дніпрі прогриміли сильні вибухи — що відомо
Вибухи у Дніпрі зараз, 29 квітня, пролунали під час повітряної тривоги. Окупанти атакували місто безпілотниками.
Про це повідомляють моніторингові Telegram-канали.
Вибухи у Дніпрі
Серія вибухів у Дніпрі пролунала близько 22:40. У місті та області лунає сигнал повітряної тривоги.
У Повітряних силах ЗСУ попереджали про рух російських ударних безпілотників типу "шахед".
"Група "шахедів" рухається у напрямку Дніпра", — йшлося у повідомленні.
Також у Харкові ввечері 29 квітня пролунали вибухи. Місто атакували російські безпілотники.
Раніше ми писали, що з кількох сіл Дніпропетровської області влада оголосила примусову евакуацію родин із дітьми.
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