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У Дніпрі прогриміли сильні вибухи — що відомо

29 квітня 2025 22:52
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор
Вибухи у Дніпрі 29 квітня — чим вдарили окупанти
Вибух у місті. Ілюстративне фото: ДСНС
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор

Вибухи у Дніпрі зараз, 29 квітня, пролунали під час повітряної тривоги. Окупанти атакували місто безпілотниками.

Про це повідомляють моніторингові Telegram-канали.

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Вибухи у Дніпрі

Серія вибухів у Дніпрі пролунала близько 22:40. У місті та області лунає сигнал повітряної тривоги.

Повітряна тривога
Карта повітряних тривог станом на 22:20 29 квітня. Фото: alerts.in.ua

У Повітряних силах ЗСУ попереджали про рух російських ударних безпілотників типу "шахед".

"Група "шахедів" рухається у напрямку Дніпра", — йшлося у повідомленні.

Вибухи у Дніпрі
Повідомлення Повітряних сил ЗСУ у Telegram

Також у Харкові ввечері 29 квітня пролунали вибухи. Місто атакували російські безпілотники.

Раніше ми писали, що з кількох сіл Дніпропетровської області влада оголосила примусову евакуацію родин із дітьми.

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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