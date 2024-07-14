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В Днепре прозвучала серия взрывов — что известно о ракетном ударе

14 июля 2024 00:15
Чекарёва Мария - редактор
Чекарёва Мария
редактор
Взрывы в Днепре ночью 14 июля — что известно об обстреле
Дым в небе после взрыва. Фото иллюстративное: depositphotos.com
Чекарёва Мария - редактор
Чекарёва Мария
редактор

Взрывы прогремели в Днепре сейчас, ночью в воскресенье, 14 июля. В Днепропетровской области продолжается воздушная тревога.

В Воздушных Силах ВС Украины сообщали об активности тактической авиации и ракете в сторону города.

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Что известно об обстреле Днепра ночью 14 июля

Воздушная тревога в Днепропетровской области была объявлена в 23:40 13 июля. В Воздушных Силах ВС Украины сообщили об активности вражеской тактической авиации на юго-восточном направлении и угрозе применения авиационных средств поражения. В 00:10 стало известно, что на Днепр летит ракета.

Ночью 14 июля РФ выпустила в сторону Днепра ракету
Скриншот сообщений Воздушных Сил ВС Украины

Взрывы раздались в городе около 00:16. Информации об этом обстреле от представителей ОВА и местных властей пока нет.

Напомним, днем 13 июля россияне нанесли ракетный удар по поселку Буды Харьковской области. В результате этой атаки два человека погибли, а еще более двух десятков получили ранения.

Также мы сообщали, что во второй половине дня 13 июля прогремел взрыв в Одессе. оккупанты нанесли по городу удар баллистической ракетой.

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