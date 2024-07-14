Вибухи у Дніпрі вночі 14 липня — що відомо про обстріл

Дим у небі після вибуху. Фото ілюстративне: depositphotos.com

Вибухи пролунали у Дніпрі зараз, уночі в неділю, 14 липня. У Дніпропетровській області триває повітряна тривога.

У Повітряних Силах ЗС України повідомляли про активність тактичної авіації та ракету в бік міста.

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Повітряну тривогу у Дніпропетровській області оголосили о 23:40. У Повітряних Силах ЗС України повідомили про активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку та загрозу застосування авіаційних засобів ураження. О 00:10 стало відомо, що на Дніпро летить ракета.

Скриншот повідомлень Повітряних Сил ЗС України

Вибухи пролунали в місті близько 00:16. Інформації щодо цього обстрілу від представників ОВА та місцевої влади поки що немає.

Нагадаємо, удень 13 липня росіяни завдали ракетного удару по селищу Буди Харківської області. Унаслідок цієї атаки двоє людей загинули, а ще понад два десятки зазнали поранень.

Також ми повідомляли, що у другій половині дня 13 липня прогримів вибух в Одесі. Окупанти завдали по місту удару балістичною ракетою.