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В Днепре прогремели мощные взрывы

11 сентября 2024 11:12
Катерина Османская - Редактор
Взрывы в Днепре 11 сентября — россияне выпустили ракеты
взрыв
Катерина Османская - Редактор

Взрывы в Днепре раздались утром 11 сентября. Воздушные силы предупреждали об угрозе ракетного удара, в Украине — масштабная воздушная тревога.

Об этом сообщили Воздушные силы и мониторинговые каналы.

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Взрывы в Днепре 11 сентября

Около 11:06 мониторинговые каналы и местные паблики сообщили, что в Днепре прогремели мощные взрывы.

взрывы в Днепре 11 сентября
Скриншот сообщения мониторингового канала

Кроме того, сообщалось о движении баллистических ракет в направлении города.

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Скриншот сообщения мониторингового канала

Накануне в Воздушных силах предупредили об угрозе применения баллистического вооружения с юго-восточного направления.

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Скриншот сообщения Воздушных сил

Кроме Днепра скоростные вражеские цели летели на Харьков, Запорожье и Полтавщину.

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Скриншот сообщения Воздушных сил

В настоящее время воздушная тревога объявлена в половине областей.

воздушная тревога в Украине 11 сентября
Воздушная тревога в Украине утром 11 сентября

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