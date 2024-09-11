Вибухи у Дніпрі 11 вересня — росіяни випустили ракети

Дим від вибуху. Ілюстративне фото: Reuters

Вибухи у Дніпрі пролунали зранку 11 вересня. Повітряні сили попереджали про загрозу ракетного удару, в Україні масштабна повітряна тривога.

Про це повідомили Повітряні сили та моніторингові канали.

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Вибухи у Дніпрі 11 вересня

Близько 11:06 моніторингові канали та місцеві пабліки повідомили, що у Дніпрі пролунали потужні вибухи.

Скриншот допису моніторингового каналу

Крім того, повідомлялося про рух балістичних ракет у напрямку міста.

Скриншот допису моніторингового каналу

Напередодні у Повітряних силах попередили про загрозу застосування балістичного озброєння з південно-східного напрямку.

Скриншот допису Повітряних сил

Окрім Дніпра, швидкісні ворожі цілі летіли на Харків, Запоріжжя та Полтавщину.

Скриншот допису Повітряних сил

Наразі повітряна тривога оголошена у половині областей.