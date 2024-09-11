Вибухи у Дніпрі 11 вересня — росіяни випустили ракети

У Дніпрі пролунали потужні вибухи
11 вересня 2024 11:12
Дим від вибуху. Ілюстративне фото: Reuters
Вибухи у Дніпрі пролунали зранку 11 вересня. Повітряні сили попереджали про загрозу ракетного удару, в Україні масштабна повітряна тривога.
Про це повідомили Повітряні сили та моніторингові канали.
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Вибухи у Дніпрі 11 вересня
Близько 11:06 моніторингові канали та місцеві пабліки повідомили, що у Дніпрі пролунали потужні вибухи.
Крім того, повідомлялося про рух балістичних ракет у напрямку міста.
Напередодні у Повітряних силах попередили про загрозу застосування балістичного озброєння з південно-східного напрямку.
Окрім Дніпра, швидкісні ворожі цілі летіли на Харків, Запоріжжя та Полтавщину.
Наразі повітряна тривога оголошена у половині областей.
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