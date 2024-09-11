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У Дніпрі пролунали потужні вибухи

11 вересня 2024 11:12
Катерина Османська - Редактор
Вибухи у Дніпрі 11 вересня — росіяни випустили ракети
Дим від вибуху. Ілюстративне фото: Reuters
Катерина Османська - Редактор

Вибухи у Дніпрі пролунали зранку 11 вересня. Повітряні сили попереджали про загрозу ракетного удару, в Україні масштабна повітряна тривога.

Про це повідомили Повітряні сили та моніторингові канали.

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Вибухи у Дніпрі 11 вересня

Близько 11:06 моніторингові канали та місцеві пабліки повідомили, що у Дніпрі пролунали потужні вибухи.

вибухи в Дніпрі 11 вересня
Скриншот допису моніторингового каналу

Крім того, повідомлялося про рух балістичних ракет у напрямку міста.

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Скриншот допису моніторингового каналу

 Напередодні у Повітряних силах попередили про загрозу застосування балістичного озброєння  з південно-східного напрямку.

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Скриншот допису Повітряних сил

Окрім Дніпра, швидкісні ворожі цілі летіли на Харків, Запоріжжя та Полтавщину.

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Скриншот допису Повітряних сил

 Наразі повітряна тривога оголошена у половині областей.

повітряна тривога в Україні 11 вересня
Повітряна тривога в Україні зранку 11 вересня

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