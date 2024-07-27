Взрывы в Днепре днем, 27 июля

В Днепре раздались сильные взрывы
27 июля 2024 16:44
Ракета в небе. Фото: росСМИ
Взрывы в Днепре раздались днем, 27 июля. Сейчас там объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщают корреспонденты Новини.LIVE из Днепра.
Читайте также:
Взрывы в Днепре
Взрывы в городе были слышны примерно в 16:37.
Сейчас карта тревог выглядит так:
В Воздушных силах ВСУ сообщали об угрозе применения баллистического вооружения в областях, где объявлена тревога.
Напомним, 25 июля российские военные нанесли удары по Харьковской области. В результате атаки пострадали три человека.
Также 24 июля оккупанты нанесли несколько ударов по Харькову, в том числе кассетным "Искандером". В общей сложности пострадали 12 человек.
Читайте Новини.LIVE!