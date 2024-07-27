Взрывы в Днепре днем, 27 июля

Ракета в небе. Фото: росСМИ

Взрывы в Днепре раздались днем, 27 июля. Сейчас там объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщают корреспонденты Новини.LIVE из Днепра.

Читайте также:

Взрывы в Днепре

Взрывы в городе были слышны примерно в 16:37.

Сейчас карта тревог выглядит так:

Карта воздушных тревог. Фото: alerts.in.ua

В Воздушных силах ВСУ сообщали об угрозе применения баллистического вооружения в областях, где объявлена тревога.

Пост Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

Напомним, 25 июля российские военные нанесли удары по Харьковской области. В результате атаки пострадали три человека.

Также 24 июля оккупанты нанесли несколько ударов по Харькову, в том числе кассетным "Искандером". В общей сложности пострадали 12 человек.