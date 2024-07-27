Вибухи в Дніпрі вдень, 27 липня

Ракета в небі. Фото: росЗМІ

Вибухи в Дніпрі пролунали вдень, 27 липня. Наразі там оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляють кореспонденти Новини.LIVE з Дніпра.

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Вибухи в місті було чутно приблизно о 16:37.

Наразі карта тривог має такий вигляд:

Карта повітряних тривог. Фото: alerts.in.ua

У Повітряних силах ЗСУ повідомляли про загрозу застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена тривога.

Допис Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, 25 липня російські військові завдали ударів по Харківській області. Внаслідок атаки постраждало троє людей.

Також 24 липня окупанти завдали кілька ударів по Харкову, зокрема касетним "Іскандером". Загалом постраждали 12 людей.