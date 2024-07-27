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У Дніпрі пролунали сильні вибухи

27 липня 2024 16:44
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
Вибухи в Дніпрі вдень, 27 липня
Ракета в небі. Фото: росЗМІ
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

Вибухи в Дніпрі пролунали вдень, 27 липня. Наразі там оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляють кореспонденти Новини.LIVE з Дніпра.

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Вибухи в місті було чутно приблизно о 16:37. 

Наразі карта тривог має такий вигляд:

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Карта повітряних тривог. Фото: alerts.in.ua

У Повітряних силах ЗСУ повідомляли про загрозу застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена тривога. 

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Допис Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, 25 липня російські військові завдали ударів по Харківській області. Внаслідок атаки постраждало троє людей.

Також 24 липня окупанти завдали кілька ударів по Харкову, зокрема касетним "Іскандером". Загалом постраждали 12 людей. 

війна вибух Дніпро Україна обстріли повітряна тривога

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