Взрывы в Днепре 20 декабря

В Днепре раздались взрывы
20 декабря 2023 17:11
Взрывы в городе. Иллюстративное фото: соцсети
В Днепре сегодня, 20 декабря, раздались взрывы. По словам местных жителей, в городе было шумно.
Об этом сообщают местные СМИ.
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Что известно по состоянию на сейчас
"В пригороде слышен звук взрыва. Предварительно работает ПВО", — говорится в сообщении.
Отметим, что в городе и области объявлена воздушная тревога.
Также опасность существует для Запорожской области.
Напомним, по состоянию на середину дня 20 декабря враг вывел в Черное море подводный ракетоноситель. В настоящее время существует большая угроза обстрелов, поэтому следует реагировать на сигналы воздушной тревоги.
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