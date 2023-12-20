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В Днепре раздались взрывы

20 декабря 2023 17:11
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Взрывы в Днепре 20 декабря
Взрывы в городе. Иллюстративное фото: соцсети
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

В Днепре сегодня, 20 декабря, раздались взрывы. По словам местных жителей, в городе было шумно.

Об этом сообщают местные СМИ.

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"В пригороде слышен звук взрыва. Предварительно работает ПВО", — говорится в сообщении.

работа ПВО на Днепропетровщине
Скриншот сообщения из Telegram "Днепр Оперативный"

Отметим, что в городе и области объявлена воздушная тревога.

Также опасность существует для Запорожской области.

работа ПВО на Днепропетровщине
Карта воздушных тревог

Напомним, по состоянию на середину дня 20 декабря враг вывел в Черное море подводный ракетоноситель. В настоящее время существует большая угроза обстрелов, поэтому следует реагировать на сигналы воздушной тревоги.

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