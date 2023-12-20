Вибухи у Дніпрі 20 грудня

У Дніпрі пролунали вибухи
20 грудня 2023 17:11
Вибухи у місті. Ілюстративне фото: соцмережі
У Дніпрі сьогодні, 20 грудня, пролунали вибухи. За словами місцевих жителів, у місті було гучно.
Про це повідомляють місцеві ЗМІ.
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Що відомо станом на зараз
"У передмісті чутно звук вибуху. Попередньо працює ППО", — йдеться у повідомленні.
Зазначимо, що наразі в місті та області оголошена повітряна тривога.
Також небезпека триває і для Запорізької області.
Нагадаємо, станом на середину дня 20 грудня ворог вивів у Чорне море підводний ракетоносій. Наразі існує велика загроза обстрілів, тож слід реагувати на сигнали повітряної тривоги.
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