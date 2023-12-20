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У Дніпрі пролунали вибухи

20 грудня 2023 17:11
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Вибухи у Дніпрі 20 грудня
Вибухи у місті. Ілюстративне фото: соцмережі
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

У Дніпрі сьогодні, 20 грудня, пролунали вибухи. За словами місцевих жителів, у місті було гучно.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

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"У передмісті чутно звук вибуху. Попередньо працює ППО", — йдеться у повідомленні. 

робота ППО на Дніпропетровщині
Скриншот допису з Telegram "Дніпро Оперативний"

Зазначимо, що наразі в місті та області оголошена повітряна тривога. 

Також небезпека триває і для Запорізької області.

робота ППО на Дніпропетровщині
Мапа повітряних тривог

Нагадаємо, станом на середину дня 20 грудня ворог вивів у Чорне море підводний ракетоносій. Наразі існує велика загроза обстрілів, тож слід реагувати на сигнали повітряної тривоги. 

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