Вибухи у Дніпрі 20 грудня

Вибухи у місті. Ілюстративне фото: соцмережі

У Дніпрі сьогодні, 20 грудня, пролунали вибухи. За словами місцевих жителів, у місті було гучно.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

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"У передмісті чутно звук вибуху. Попередньо працює ППО", — йдеться у повідомленні.

Скриншот допису з Telegram "Дніпро Оперативний"

Зазначимо, що наразі в місті та області оголошена повітряна тривога.

Також небезпека триває і для Запорізької області.

Мапа повітряних тривог

Нагадаємо, станом на середину дня 20 грудня ворог вивів у Чорне море підводний ракетоносій. Наразі існує велика загроза обстрілів, тож слід реагувати на сигнали повітряної тривоги.