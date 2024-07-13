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В Днепре раздались взрывы — что известно

13 июля 2024 12:31
Илья Рябинин - редактор
Илья Рябинин
редактор
Взрывы в Днепре 13 июля - какая причина
Последствия взрыва. Иллюстративное фото: скриншот
Илья Рябинин - редактор
Илья Рябинин
редактор

В Днепре днем, 13 июля, раздались взрывы. Сообщается о работе сил ПВО по вражескому разведывательному дрону.

Об этом сообщают корреспонденты "Суспільного мовлення" в Днепре.

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По сообщению Воздушных сил ВСУ, мобильные силы ПВО отработали по российскому разведывательному дрону. По состоянию на данный момент угрозы нет.

динпро взрывы 13 июля
Скриншот сообщения ВС ВСУ

По состоянию на 12:39 карта воздушных тревог по Украине выглядит так:

воздушная тревога днепро 13 лпиня
Воздушная тревога на Украине 13 июля. Источник: alerts.in.ua

Напомним, ранее было громко в Одессе из-за присутствия в небе над городом вражеского развода.

Недавно взрывы прогремели и в Харькове: для города сохранялась ракетная опасность.

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