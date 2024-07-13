Взрывы в Днепре 13 июля - какая причина

Последствия взрыва. Иллюстративное фото: скриншот

В Днепре днем, 13 июля, раздались взрывы. Сообщается о работе сил ПВО по вражескому разведывательному дрону.

Об этом сообщают корреспонденты "Суспільного мовлення" в Днепре.

Читайте также:

Взрывы в Днепре

По сообщению Воздушных сил ВСУ, мобильные силы ПВО отработали по российскому разведывательному дрону. По состоянию на данный момент угрозы нет.

Скриншот сообщения ВС ВСУ

По состоянию на 12:39 карта воздушных тревог по Украине выглядит так:

Воздушная тревога на Украине 13 июля. Источник: alerts.in.ua

Напомним, ранее было громко в Одессе из-за присутствия в небе над городом вражеского развода.

Недавно взрывы прогремели и в Харькове: для города сохранялась ракетная опасность.