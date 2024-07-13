Взрывы в Днепре 13 июля - какая причина

В Днепре раздались взрывы — что известно
13 июля 2024 12:31
Последствия взрыва. Иллюстративное фото: скриншот
В Днепре днем, 13 июля, раздались взрывы. Сообщается о работе сил ПВО по вражескому разведывательному дрону.
Об этом сообщают корреспонденты "Суспільного мовлення" в Днепре.
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По сообщению Воздушных сил ВСУ, мобильные силы ПВО отработали по российскому разведывательному дрону. По состоянию на данный момент угрозы нет.
По состоянию на 12:39 карта воздушных тревог по Украине выглядит так:
Напомним, ранее было громко в Одессе из-за присутствия в небе над городом вражеского развода.
Недавно взрывы прогремели и в Харькове: для города сохранялась ракетная опасность.
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