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У Дніпрі пролунали вибухи — що відомо

13 липня 2024 12:31
Ілля Рябінін - редактор
Ілля Рябінін
редактор
Вибухи в Дніпрі 13 липня — яка причина
Наслідки вибуху. Ілюстративне фото: скриншот
Ілля Рябінін - редактор
Ілля Рябінін
редактор

У Дніпрі вдень, 13 липня, пролунали вибухи. Повідомляється про роботу сил ППО по ворожому розвідувальному дрону. 

Про це повідомляють кореспонденти "Суспільного мовлення" у Дніпрі.

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За повідомленням Повітряних сил ЗСУ, мобільні сили ППО відпрацювали по російському розвідувальному дрону. Станом на зараз загрози немає. 

дінпро вибухи 13 липня
Скриншот допису ПС ЗСУ

Станом на 12:39 карта повітряних тривог по Україні наразі виглядає так:

повітряна тривога дніпро 13 лпиня
Повітряна тривога в Україні 13 липня. Джерело: alerts.in.ua

Нагадаємо, раніше було гучно в Одесі через присутність у небі над містом ворожого розвіддрону.

Нещодавно вибухи прогриміли і в Харкові: для міста зберігалася ракетна небезпека. 

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