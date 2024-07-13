Вибухи в Дніпрі 13 липня — яка причина

У Дніпрі пролунали вибухи — що відомо
13 липня 2024 12:31
Наслідки вибуху. Ілюстративне фото: скриншот
У Дніпрі вдень, 13 липня, пролунали вибухи. Повідомляється про роботу сил ППО по ворожому розвідувальному дрону.
Про це повідомляють кореспонденти "Суспільного мовлення" у Дніпрі.
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За повідомленням Повітряних сил ЗСУ, мобільні сили ППО відпрацювали по російському розвідувальному дрону. Станом на зараз загрози немає.
Станом на 12:39 карта повітряних тривог по Україні наразі виглядає так:
Нагадаємо, раніше було гучно в Одесі через присутність у небі над містом ворожого розвіддрону.
Нещодавно вибухи прогриміли і в Харкові: для міста зберігалася ракетна небезпека.
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