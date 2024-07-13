Вибухи в Дніпрі 13 липня — яка причина

Наслідки вибуху. Ілюстративне фото: скриншот

У Дніпрі вдень, 13 липня, пролунали вибухи. Повідомляється про роботу сил ППО по ворожому розвідувальному дрону.

Про це повідомляють кореспонденти "Суспільного мовлення" у Дніпрі.

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За повідомленням Повітряних сил ЗСУ, мобільні сили ППО відпрацювали по російському розвідувальному дрону. Станом на зараз загрози немає.

Скриншот допису ПС ЗСУ

Станом на 12:39 карта повітряних тривог по Україні наразі виглядає так:

Повітряна тривога в Україні 13 липня. Джерело: alerts.in.ua

Нагадаємо, раніше було гучно в Одесі через присутність у небі над містом ворожого розвіддрону.

Нещодавно вибухи прогриміли і в Харкові: для міста зберігалася ракетна небезпека.