Взрывы в Днепре сейчас 22 октября — ракетная опасность в области

В Днепре сильные взрывы - ракетная опасность в области
22 октября 2023 03:46
обновлено: 03:56
Дым поднимается над ночным городом после взрыва. Фото: росСМИ
Взрывы в Днепре сейчас, 22 октября, раздались во время воздушной тревоги в 03:40. Об этом в области предупреждали о ракетной опасности.
Об этом сообщают мониторинговые паблики.
Читайте также:
Взрывы в Днепре сейчас 22 октября
Обновлено 03:46. В Днепре прогремели взрывы.
Обновлено 03:51. Перед взрывами СМИ сообщали о ракете в направлении Днепра.
По данным мониторингового паблика "Николаевский Ванек", предварительно оккупанты запустили крылатую ракету.
Воздушная тревога скопила области на юге страны. Воздушные силы предупреждают об опасности ракетного удара в Днепропетровской и Запорожской областях.
Новость дополняется...
Читайте Новини.LIVE!