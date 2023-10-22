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В Днепре сильные взрывы - ракетная опасность в области

22 октября 2023 03:46
обновлено: 03:56
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Взрывы в Днепре сейчас 22 октября — ракетная опасность в области
Дым поднимается над ночным городом после взрыва. Фото: росСМИ
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Взрывы в Днепре сейчас, 22 октября, раздались во время воздушной тревоги в 03:40. Об этом в области предупреждали о ракетной опасности.

Об этом сообщают мониторинговые паблики.

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Взрывы в Днепре сейчас 22 октября

Обновлено 03:46. В Днепре прогремели взрывы.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Мониторинг. Украина"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Днепр Сейчас: новости"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Днепр Сейчас: новости"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Почему тревога. Радар"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Почему тревога. Радар"

Обновлено 03:51. Перед взрывами СМИ сообщали о ракете в направлении Днепра.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Почему тревога. Радар"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Почему тревога. Радар"

По данным мониторингового паблика "Николаевский Ванек", предварительно оккупанты запустили крылатую ракету.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Николаевский Ванек"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Николаевский Ванек"

Воздушная тревога скопила области на юге страны. Воздушные силы предупреждают об опасности ракетного удара в Днепропетровской и Запорожской областях.

Карта воздушных тревог в Украине сейчас 22 октября
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

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